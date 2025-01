Francisco ’Chaleco’ López sufre problemas en primera parte de Etapa 2 del Dakar y se aleja del líder

Una jornada dominical para olvidar vivieron Francisco Chaleco López (Can-Am Factory Team) y su navegante Juan Pablo Latrach en la primera parte de la Etapa 2 de 48 Horas al perder, hasta ahora, 1 hora 40 minutos ante el más rápido de la categoría Side by Side T4, el estadounidense Brock Heger.

Luego de serios problemas en la ruta durante los 530 kilómetros, los chilenos lograron llegar al campamento B, el segundo de los seis que existen en la ruta de 967 kilómetros.

En tanto, sus rivales se quedaron en el más lejano, el D. Pero no solamente el maulino tuvo inconvenientes. También sufrieron el argentino Jeremías Ferioli, el ecuatoriano Sebastián Guayasamín y la estadounidense Sara Price. Todos favoritos en la serie T4.

En el kilómetro 521 de la especial, Heger tomó la delantera a Xavier de Soultrait e incluso amplió su ventaja a 4’17” con respecto al vigente campeón en el resultado virtual.

En cuanto a López Contardo, no existía información precisa de qué le sucedió debido a que todos los participantes están incomunicados y la organización no entregó mayores detalles.

Lo único claro es que López-Latrach se detuvieron por 5 minutos en el kilómetro 75. Luego en el 239 perdieron 1 hora 20. Más tarde avanzaron 3.000 metros a media máquina y volvieron a parar donde estaba Jeremías González, compañero de equipo, quien también estaban detenidos por 1:20’. No eran los únicos. Había otras cinco máquinas en el lugar.

Posteriormente, el binomio nacional volvió a la competencia hasta llegar al kilómetro 530 donde estaba el campamento B.

Este lunes 6 los vehículos saldrán alternativamente cada 30 segundos desde cada una de las seis “break zones”: una moto seguida de un auto, luego una moto, y así sucesivamente. El primer auto partirá después de las 7:00 horas locales.

