Sanders gana la primera etapa oficial del Dakar 2025 en motos: Quintanilla séptimo y Cornejo noveno

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM Factory Racing) ganó este sábado la primera etapa de la 47 edición del Dakar en rally GP, la máxima categoría de motos, con un tiempo 4:41:27 en los 413 kilómetros con salida y llegada en Bisha.

Sanders impuso su dominio antes de la crono de 48 horas con un trazado de 947 kilómetros, además de un enlace de 45, repitiendo su victoria del prólogo con una ventaja de 2:04 sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda HRC), que defiende el título, y 2:26 sobre el botsuano Ross Branch (Hero).

El australiano ha puesto la directa y su Honda HRC respondió a las mil maravillas en los 413 kilómetros de este sábado, pese a que el dominio durante buena parte de la jornada correspondió a Branch, pero a medida que avanzó la etapa perdió fuerza con Daniel Sanders muy cómodo en el trazado.

En el kilómetro 288, Daniel Sanders fue el más rápido, pero sólo aventajó en 58 segundos a Ricky Brabec, que se puso segundo.

El estadounidense le llegó a recortar más de un minuto al líder australiano en este sector, aunque en el penúltimo control, en el kilómetro 330, el australiano también mandó en el pacial.

El español Tosha Schareina (Honda HRC) terminó cuarto a 4:42 del líder, después de haber luchado por el triunfo y haber estado a 18 segundos de Sanders en el último control antes de la meta, pero problemas con la navegación lo dejaron sin opciones de luchar por el triunfo.

