Dakar 2025 tiene su primer abandono: Sebastian Buhler dice adiós tras fuerte caída y lesión al hombro

El piloto alemán Sebastian Buhler se retiró este sábado de la 47 edición del Rally Dakar.

Esto tras sufrir una fuerte caída en el kilómetro 68 con su moto Hero, lo que motivó que fuera evacuado por las asistencias de la carrera.

❌🏍 @SebastianBuhle2, who crashed at kilometer 68, is being evacuated. The Hero rider was experiencing shoulder pain. Wishing him a swift recovery! #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/i4KvEUE8Sr

— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2025