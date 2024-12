Horner explica ’desplante’ a Tsunoda y motivo para ascender a Lawson a Red Bull: "Liam fue mejor"

Sergio Checo Pérez de Red Bull deja su lugar a Liam Lawson como compañero de Max Verstappen en la F1, generando incertidumbre sobre la no elección de Yuki Tsunoda. El jefe de equipo, Christian Horner, explicó que la decisión se basó en el mejor rendimiento en carrera de Lawson, aunque no descarta un futuro ascenso de Tsunoda. Reconoció la resistencia mental y ética de trabajo de Lawson, dejando abierta la posibilidad para el piloto japonés en el equipo.

La noticia que sorprendió a todos durante la semana fue la salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull tras 4 temporadas, puesto que dejó vacante para que Liam Lawson ascendiera desde el Team RB a ser compañero de Max Verstappen en la F1.

No obstante, el ascenso de la ‘perla’ neozelandesa dejó muchas incógnitas en el mundo del ‘Gran Circo’, ya que muchos apuntan a que Yuki Tsunoda, piloto con experiencia tras sus 4 temporadas en la Fórmula 1, no obtuviera el cupo a diferencia de Lawson que en su primera mitad de campaña lo consiguió.

Ante todas estas preguntas, fue el propio jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, quien en declaraciones recogidas por ESPN, aclaró la decisión de elegir a Lawson sobre Tsunoda.

Con relación a esto, Horner apuntó que “la situación entre los dos fue muy, muy tensa. Yuki es un piloto muy rápido y ya tiene tres o cuatro temporadas de experiencia. Hizo un muy buen trabajo en la prueba de neumáticos para nosotros en Abu Dhabi, donde los ingenieros quedaron impresionados con su rendimiento”.

Posteriormente reconoció que “cuando miramos y analizamos sus participaciones, sentimos que el ritmo de carrera de Liam fue mejor”.

“El ritmo de Lawson en clasificación fue muy ajustado al de Yuki, y hay que asumir que el potencial de que Liam haya participado solo en 11 grandes premios es una muestra de que solo va a mejorar y fortalecerse. Ha demostrado una verdadera resistencia mental y dureza”, añadió.

Siguiendo esa línea, Christian Horner deslizó: “Los ingenieros han disfrutado trabajando con Liam Lawson durante las carreras que ha hecho este año. Además, de que tiene una buena ética de trabajo”.

Por último, no cerró las puertas al japonés en un posible ascenso a Red Bull, asegurando que “es fantástico que Yuki Tsunoda siga involucrado en la escena de Racing Bulls (VCARB) el año que viene. Y, por supuesto, estará disponible en caso de que sea necesario”.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024