Padre de Checo Pérez asegura que su hijo le dijo adiós al mundo de la Fórmula 1: "Es un retiro total"

En la jornada de día miércoles, se confirmó el secreto a voces, Sergio ‘Checo’ Pérez dejó de ser piloto de Red Bull tras una horrenda temporada 2024 en la Fórmula 1 y dio paso a la llegada de una joven promesa, Liam Lawson, quien hace algunas horas ya fue anunciado como compañero de Verstappen para el 2025.

Es por eso que ahora el futuro del mexicano es incierto a sus 34 años, pero las posteriores reacciones y palabras de su padre, Antonio Pérez Garibay, dejó entrever que esto es un posible adiós del tapatío a la F1.

En conversación con N+ y ADN40, el padre de Pérez reveló que “estoy agradecido con Dios, Red Bull y con toda la gente que estuvo involucrada durante muchos años dentro de la Fórmula 1, vienen nuevas etapas y a disfrutar. Lo mejor de Checo Pérez está por venir”.

“Es un retiro total”

“A día de hoy, es un retiro total. No hay plan B ni hay un plan C. Éste era el plan, y en este momento se está cerrando la página de Fórmula 1″, aseguró.

No obstante, recalcó que “hay que recordar que fue despedido de Racing Point y no había Plan B y se terminó la Fórmula 1 en ese momento. Después llegó la oportunidad de Red Bull, en este momento no existe nada al frente, y tenemos que vivir con ello”.

Más tarde, destacó que la prioridad de su hijo ahora es su hogar.

Así lo reconoció al confesar que “él tiene una familia maravillosa, no cambio ni uno de mis nietos por 10 campeonatos de Fórmula 1, entonces que se concentre y disfrute a su familia”.

“Por el momento, Checo tiene que concentrarse y disfrutar a su familia, fueron muchos años y sacrificios y esto se tenía que terminar algún día, ese día es hoy”, agregó.

Por último añadió que “ve cuántos triunfos y podios tuvo con Red Bull. Los mejores años de Checo Pérez fue con ellos, logró marcar la historia del país al ser subcampeón del mundo. Sólo le faltó ganar el GP de México”.

“Va a ser muy difícil que pronto otro mexicano logre batir todos sus récords, se convirtió en el mexicano más conocido a nivel mundial. Será muy difícil que haya otro mexicano que superé a Checo Pérez en la F1. Ojalá que pronto tengamos a otro piloto mexicano en Fórmula 1, porque va a ser un gran vacío”, finalizó.