Colapinto se queda sin F1: francés Isack Hadjar le gana pulseada al argentino y será piloto de RB

El piloto Isack Hadjar debutará en la Fórmula 1 en 2025 al fichar por la escudería RB, antigua AlphaTauri, sustituyendo a Liam Lawson, que ascenderá a Red Bull tras la marcha del mexicano Sergio Checo Pérez, y ocupa el último asiento disponible de la parrilla.

“Estoy muy emocionado de asumir este nuevo rol. Esto es muy importante para mí, mi familia y todas las personas que han creído en mí desde el principio. El viaje desde el karting hasta estar ahora en la Fórmula 1 es por lo que he trabajado toda mi vida porque es mi sueño”, afirmó el francés en declaraciones difundidas por la competición.

“Tengo muchas ganas de trabajar con Yuki (Tsunoda, compañero RB) y aprender de él. Siempre lo he admirado, pasó por el programa júnior de Red Bull como yo y hemos compartido un camino similar en la F1. Tiene mucha experiencia y será bueno aprender de él”, añadió.

BREAKING: Isack Hadjar joins RB for the 2025 season The F2 graduate will replace Liam Lawson, who heads to Red Bull #F1 pic.twitter.com/4IUfgZ1A4V — Formula 1 (@F1) December 20, 2024

El junior de Red Bull, que se convierte en el decimonoveno piloto ascendido a la F1 desde su programa junior, que comenzó en 2001, terminó segundo la pasada temporada en Fórmula 2 por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto que el año que viene correrá en Kick Sauber.

“Estamos emocionados de tener a Isack con nosotros el próximo año, aportando una dinámica nueva. Tiene el talento y el empuje necesarios para competir al más alto nivel, y confiamos plenamente en que se adaptará rápidamente y tendrá un impacto significativo”, expresó Laurent Mekies, el director del equipo.

Cabe destacar que mucho se habló de la opción de que el argentino Franco Colapinto fuese el piloto de RB, la filial de Red Bull, y aunque estuvo en el radar por un tiempo, sus pésimas actuaciones en el final de la temporada 2024 hicieron que se diluyeran sus opciones de ser un piloto titular en algún equipo del ‘Gran Circo’.

Isack, con un talento demoledor, buscará ser un buen compañero para Tsunoda y demostrar todo su ingenio en el volante, con maniobras que ya ha registrado en F2 y que buscará replicar en la máxima categoría del deporte automovilístico.

2024’s F2 vice-champion with 4 wins and 8 podiums, Isack caps off an incredible year with a well-deserved promotion to @f1! 🙌#RoadToF1: COMPLETE ✔#F2 pic.twitter.com/dKCQKs2av2 — Formula 2 (@Formula2) December 20, 2024

Isack Hadjar will join Yuki Tsunoda at RB in 2025 🏁 #F1 pic.twitter.com/xA380f8Q5y — Formula 1 (@F1) December 20, 2024