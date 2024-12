Entre lágrimas: Hamilton se despide de trabajadores y dice adiós a Mercedes antes de arribar a Ferrari

Sir Lewis Hamilton se consagra en la actualidad como uno de los pilotos más ganadores en la historia de la Fórmula 1 con 7 campeonatos del mundo, 6 conseguidos junto a Mercedes, equipo que en la jornada del día viernes despidió a su leyenda que partirá a Ferrari.

El británico marcó una época en la máxima categoría y a sus 39 años, busca volver a conquistar el ‘Gran Circo’ y para eso llega al ‘Cavallino Rampante’, equipo que le ofreció todo para llevar a la gloria a la mítica ‘Scudería’ de la F1.

No obstante, los alemanes no dejaron irse por la puerta chica a Lewis, y en uno de sus últimos momentos como aún piloto de Mercedes, el equipo le dio la despedida al nivel que merecía Hamilton.

“Esto es realmente todo. Después de Abu Dhabi, después de Kuala Lumpur y después de Stuttgart, llega su fin aquí”, escribió en redes sociales Hamilton, mostrando un video en donde aparece despidiéndose en la última parada, Brixworth, lugar de ubicación de la fábrica Brackley.

Se despidió manejando en Abu Dhabi, del sponsor más grande de Mercedes, Petronas, en Kuala Lumpur y de los ejecutivos en Stuttgart, pero en Brixworth dijo adiós a los trabajadores que lo acompañaron.

Fue ahí donde visiblemente emocionado, dejó el edificio principal de Mercedes para desfilar entre los trabajadores y recibir los honores de Toto Wolff, jefe del equipo y de su ahora excompañero, George Russell.

Para cerrar su historia, Hamilton publicó en sus redes sociales que “este ha sido mi hogar. Para las miles de personas que trabajan en Brackley y Brixworth, han sido amigos y compañeros de equipo y no puedo agradeceros lo suficiente por todo el trabajo duro y el apoyo. Ha sido real”.

Con esto, Hamilton cierra su estadía en Mercedes, equipo donde llegó en 2013, ganó 6 títulos del mundo y se consagró como una leyenda viviente de la Fórmula 1.

