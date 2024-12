Adiós a lo grande: Martínez se despidió de Álvarez con victoria en cierre de año en RallyMobil Osorno

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Jorge Martínez y Alberto Álvarez triunfan en última carrera juntos en el COPEC RallyMobil, alcanzando 57 victorias en 155 carreras, récord difícil de superar. Martínez dedicó emotivo tributo a su navegante, cerrando ciclo con título y victoria. Álvarez agradeció exitosa trayectoria y prometió seguir ligado al rally. Gerardo Rosselot destacó en competencia, y José Quezada se impuso en RC4. En tanto, Harold Cohen se coronó como nuevo monarca de la serie R2. Andrés Urrutia, Gabriel Martínez y Wilson Ramos destacaron en Rally Avosur. Se preparan para un 2025 con 8 fechas y novedades en el calendario, incluyendo el esperado regreso del WRC Rally Chile Biobío. Desarrollado por BioBioChile

Jorge Martínez y Alberto Álvarez lograron imponerse a la dupla conformada por Gerardo Rosselot y Marcelo Brizio (Rosselot Rally Team) en una carrera muy importante para los integrantes del team CB Tech by Skoda, puesto que fue la última carrera de Álvarez como navegante en el rally competitivo.

El binomio chileno-argentino completó su ilustre trayectoria llegando a 57 victorias en 155 carreras disputadas dentro del Campeonato Nacional, un récord que será difícil de batir en los años a venir.

“Fue un fin de semana de muchas emociones. Cerrarlo de esta forma, con un triunfo en la última carrera de mi navegante Alberto Álvarez es inolvidable. Estoy muy feliz de haber corrido 22 años junto al ‘Negro’ y terminar este ciclo con un título y una victoria”, expresó un emocionado Jorge Martínez, quien dedicó un emotivo tributo al copiloto que lo acompañó desde su debut en el Rally de Iquique 2003.

Álvarez, por su parte, no dudó en agradecer por todas las temporadas de éxitos en el COPEC RallyMobil.

“Llegué en 2003, me presentaron a un pibe colegial que usaba frenillos con el cual forjamos una gran amistad y un vínculo profesional que nos ha llenado de alegría. Hoy me embarga una profunda emoción tras esta carrera que pone fin a mi trayectoria, pero no a mi amor y cariño por el rally, al que espero seguir muy de cerca por mucho tiempo más”, expresó el navegante argentino tras cerrar su era en el Campeonato Nacional Copec RallyMobil con la marca de 13 títulos, que lo ubica como el exponente más exitoso del rally chileno.

El penquista Martínez cerró la temporada con su quinto triunfo del año batiendo a Gerardo Rosselot, quien a su vez concretó la mejor actuación de su joven camino deportivo al rematar a solo 6,2 segundos del vencedor del rally, y además con el bono de haber ganado la etapa sabatina.

Tadeo Rosselot, por su parte completó el doble podio del team Rosselot Rally en la serie estelar RC2, colocando de este modo fin a una racha de tres carreras sin sumar puntos.

El osornino Quezada y los avosureños Urrutia, Martínez y Ramos también festejaron

En RC4, en tanto, el público osornino tuvo la posibilidad de aplaudir el triunfo del piloto local José Quezada (SH Racing), cuya buena actuación sabatina le permitió afrontar la etapa 2 con un importante de margen de ventaja que supo administrar para irse en demanda de su primera victoria del año, primera en la categoría y segunda en el Copec RallyMobil, campeonato en el que no ganaba desde Los Ángeles 2019 en R2 Lite.

El osornino Quezada fue acompañado en el podio por Felipe Arenas (equipo Megafiltros) y Nicolás Pérez (Pérez Racing). Cabe destacar que con su segundo puesto en esta fecha, el penquista Arenas se quedó con el subcampeonato de la categoría, desplazando a su coterráneo y compañero de taller Mario Parra, quien por contraparte terminó con la satisfacción de vencer la etapa dominical.

Vale consignar que el campeón de esta serie fue el uruguayo Ignacio Gardiol, quien se coronó en la fecha previa de Puerto Montt. Uno que si celebró el título en Osorno fue Harold Cohen (Pacific Rally Team), nuevo monarca de la serie R2 tras finalizar segundo en esta fecha a las espaldas de Felipe Haro.

En cuanto a las categorías correspondientes al Rally Avosur, animadoras de la séptima y última fecha de su campeonato, los triunfadores de la carrera en la Región de Los Lagos fueron Andrés Urrutia (N4), Gabriel Martínez (N3) y Wilson Ramos (N2).

La fecha concluyó además con la ceremonia de premiación del campeonato en el Hotel Sonesta de Osorno. Tras ello, vendrán semanas de importantes noticias en torno a la conformación de los equipos y del calendario 2025, el cual tendrá 8 fechas, entre las que figurarán nuevas locaciones y la presencia una vez más del WRC Rally Chile Biobío (11 al 14 de septiembre) que será puntuable por la undécima fecha del World Rally Championship (WRC).