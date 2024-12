Tomás Bascur, el director de equipo de 18 años que irrumpe en el RallyMobil: de fanatismo a realidad

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En la conferencia de prensa del Copec RallyMobil, José Quezada de SH Racing se destacó al ganar en la categoría RC4, recibiendo felicitaciones de su jefe de equipo, Tomás Bascur, de tan solo 18 años. Bascur, impulsado por su pasión familiar por el rally, comenzó como community manager y ahora es jefe de equipo. Sueña con competir en el RallyMobil en el futuro, demostrando su compromiso y deseo de aprender en SHRacing, donde destaca el ambiente de familia y la inclusión de todos. Desarrollado por BioBioChile

En la conferencia de prensa de la jornada sabatina del Copec RallyMobil, el osornino José Quezada (SH Racing) se quedó con el primer lugar del día en la categoría RC4, siendo felicitado en conferencia de prensa por su jefe de equipo, Tomás Bascur.

“Felicitar a nuestro binomio, hay que dejar el primer lugar en Osorno. Esa es nuestra misión”, dijo el miembro de Servi Hidráulica, despertando los aplausos de los otros pilotos presentes. Y es que a pesar de la diferencia de edad con su tripulación, su instinto de liderazgo se hace notar.

Solamente 18 años tiene el joven Bascur, hermano de Alan, navegante de ‘Pepe’ Quezada. Su fanatismo por el rally partió por el nexo familiar, el cual, lo traspasó ahora a la realidad.

Aprendizaje y al mando: una oportunidad de oro en RallyMobil

“José Quezada me dio la oportunidad de estar acá. Un día, los chicos estaban entrenando en La Unión con Javier Pozo y ahí, notaron que mi fanatismo iba más allá. Ahí me invitaron para seguir aprendiendo y no lo dudé, y de eso han pasado dos años. Mi primer rally fue en Río Bueno”, comentó a BBCL.

Nacido en 2006, Tomás señala que toda su vida ha estado ligado al deporte tuerca. “Veía a mi hermano correr y yo iba con mi papá a las carreras. Le insistía para que fuéramos, siendo muy chico”, comentó.

Comenzando en el rol de community manager (CM) del equipo osornino, ahora escaló a la formalidad. “El jefe de equipo es Mauricio Pérez y el jueves, José me dijo que a partir de ahí, iba a ser yo el jefe de equipo. Yo acá cumplo lo que me piden, no es como para ponerles exigencias, pero siempre estoy disponible para lo que necesiten”, añade, en tono que refleja sus ganas de aprender.

Consultado por estar a sus 18 años en el mando de SHRacing, Tomás Bascur dice que la clave es que “todos somos una familia, al chico nuevo que llega, lo incluimos y así, nadie se siente relegado”. Si bien se siente cómodo hoy, a su corta edad quiere ir por más para cumplir un sueño: correr en una fecha del RallyMobil.

“Siempre he querido correr alguna vez, pero es caro. El hecho de tener un auto y mantenerlo, requiere tener mucho dinero. A corto o muy largo plazo, si se me da la oportunidad lo voy a hacer, siento que tengo los conocimientos. Nadie nace sabiendo, pero cuando sienta que esté listo y existan los recursos, yo voy a correr”, dice convencido el hoy jefe de equipo de SHRacing.