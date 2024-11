Tras reclamo de Red Bull: FIA prohíbe pieza esencial a tres equipos de F1 para el GP de Las Vegas

El GP de Las Vegas puede ser la carrera decisiva en este 2024 en la Fórmula 1, todo esto debido a que si Lando Norris no suma 3 puntos más que Verstappen en Estados Unidos, la campaña estará encaminada para que el tulipán de Red Bull pueda ser el nuevo campeón en Qatar.

No obstante, ante de comenzar dicho evento que tendrá que carrera principal el domingo a contar de las 3:00 am (horario chileno), la FIA acaba de complicar a tres escuderías de la parrilla de cara al evento de Las Vegas.

Según informa Auto Motor und Sport, Red Bull puso un reclamo que fue acogido por la FIA, quienes en una directiva técnica, informaron a Ferrari, Mercedes y Haas de no tienen permitido usar una pieza llamada ‘skid blocks’.

Los equipos afectados usaban estas protecciones adoptadas este año para protegerse del eventual desgaste que sufre el patín de resina (llamado antes de madera) en algunas pistas.

🚨Starting from #LasVegasGP placing protection plates over the skid-block won't be allowed anymore.

Two teams have asked to postpone the TD to Qatar (one should be #Ferrari) but FIA refused.

Some teams could be forced to run their cars higher.

(#F1 | https://t.co/lCYMpAeokV) pic.twitter.com/tloxbo9PaI

— Bad Post F1 (@BadpostF1) November 21, 2024