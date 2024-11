Jefe de Mercedes reveló como se enteró del fichaje de Hamilton a Ferrari y agradeció no despedirlo

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó el traspaso de Lewis Hamilton a Ferrari para la temporada del 2024, revelando detalles sobre cómo se enteró del cambio, incluyendo una charla con Carlos Sainz y la falta de respuesta de Fred Vasseur. Wolff aseguró que nunca intentó persuadir a Hamilton de quedarse, citando consejos de Pep Guardiola sobre dejar marchar a quien desea irse. Destacó que la firma de contratos por un año con opción a uno más ayuda a prepararse para la próxima generación en un deporte donde la agudeza cognitiva es crucial. Con esto, se confirma la salida de Hamilton de Mercedes tras seis títulos mundiales, y se aclara el panorama para la marca alemana en la Fórmula 1 del 2024. Desarrollado por BioBioChile

Uno de los grandes cambios que habrá en la siguiente temporada de la F1 será el traspaso de Lewis Hamilton desde Mercedes a Ferrari, un bombazo del ‘Gran Circo’ que fue anunciado a principios del 2024, pero con el final del GP de Abu Dabi, se hará efectivo.

No obstante y antes que finalice la actual temporada, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, charló con el podcast High Performance, donde comentó como se enteró del cambio de Hamilton, multicampeón con la marca alemana hasta el ‘Cavallino Rampante’.

En sus primeras palabras, el jefe de Mercedes reveló que “oí las campanas al vuelo dos semanas antes”.

Posteriormente reveló quien fue la persona (involucrada en Ferrari) que le comentó el cambio de Hamilton.

Con relación a esto, Wolff filtró que “sí, el viejo Sainz (Carlos padre) me llamó y me dijo, esto es lo que está pasando. Y luego me llamaron los padres de algunos pilotos que no lo habían hecho antes. Así que pensé, vale… algo está pasando ahí”.

“Fue entonces que envié un mensaje a Fred Vasseur (jefe de Ferrari) diciendo: ‘¿Te llevas a nuestro piloto? No recibí ninguna respuesta. Muy inusual para Fred. Es un buen amigo. Así que sí, lo vi venir”, deslizó.

Más tarde, contó una anécdota de como poco a poco fue entendiendo que el cambio de Hamilton ya era definitivo.

Hamilton reveló el secreto

Fue ahí donde destacó que “cuando Lewis llegó a la casa, como hizo tantos años antes, tuvimos una pequeña charla, como hacemos siempre sobre las vacaciones de Navidad y todo eso”.

“Entonces le dije: ‘Bueno, ahora estamos reclutando en Ferrari. Tenemos a este tipo’. Y Lewis dijo: ‘Oh, hay algo que tengo que decirte’. Y sí, cuando dijo eso, ese momento inicial fue un poco de… ¿así que esto está pasando de verdad?”, añadió.

Las enseñanzas de Guardiola

Eso sí, dejó en claro que nunca intentó persuadir a Hamilton de quedarse. En ese momento, contó que recordó una grata charla con Pep Guardiola, quien le ayudó a entender como funciona el mundo del deporte de elite.

Con relación a esto, Wolff añadió que “creo que si alguien decide irse, hay que dejarle marchar. Tuve una charla con Pep Guardiola hace mucho tiempo, y es un amigo. Le dije: ‘¿Qué haces si se va este o aquel jugador? Y él me respondió: ‘¿Cómo que qué hago?’ Le dije: ‘Bueno, ¿intentas convencerles para que se queden?”.

“Me contestó: ‘No, si alguien cree que puede jugar mejor en otro sitio o que gana más, hay que dejarle marchar’. Y es algo que yo adopto de la misma manera aquí. Si alguien quiere irse, hagámoslo lo mejor posible para cada una de las partes”, agregó.

Por último, aseguró que “me gusta la situación. Nos ayuda porque evita el momento en el que tenemos que decirle al piloto más emblemático del deporte que queremos poner fin (al contrato)”.

“Hay una razón por la que firmamos un contrato por sólo un año con opción a uno más. Estamos en un deporte en el que la agudeza cognitiva es extremadamente importante, y creo que todo el mundo tiene una vida útil. Así que tengo que mirar a la próxima generación”, finalizó.

Fue así como el jefe del equipo de Fórmula 1 de Mercedes, Toto Wolff, confirmó todos los rumores y aclaró el panorama para la marca alemana en el 2024.

Temporada en la que Lewis dirá adiós a un legendario paso por Mercedes en donde consiguió quedarse con el trofeo de campeón mundial en seis ocasiones.