Nuevo equipo, grandes desafíos: Tomás de Gavardo cumplió en Marruecos y busca brillar en el Dakar 2025

Nueva marca conlleva grandes desafíos. Tomás de Gavardo se sumó a mediados de este año al equipo italiano Fantic, dejando así el team austriaco KTM, para afrontar el exigente Rally de Marruecos y pensando de lleno en el Dakar 2025, la prueba más exigente del mundo motor.

Este es un cambio radical para el piloto de 25 años en su nueva etapa después de dos incursiones significativas en el Dakar, que anualmente inaugura la temporada global de la actividad.

En diálogo con BioBioChile, el oriundo de Huelquén se refirió a este reciente cambio en su carrera, donde espera contar con una mayor proyección y mejores resultados.

“Lo favorable de este cambio es el tema de la proyección. Me veía un poco estancado con KTM, un equipo que corre a nivel internacional, con muy buenos compañeros de equipo y un muy buen ambiente, pero cuando veo un equipo de fábrica, un equipo privado, con los soportes de fábrica y un muy buen proyecto, el cambio fue positivo”, contó.

“En Fantic todos los ingenieros están en son de poder encontrar poco a poco el performance que buscamos… La moto tiene las cualidades para llegar al Top 10 o al Top 20 en este Dakar 2025. Hay que saber interpretar bien las etapas, planificar más”, añadió.

En la misma línea, Tomás señaló que “en 20 días más tenemos el informe de cuantos kilómetros son en cada día (para el Dakar). Hay que hacer una muy buena estrategia para poder pasar bien la primera semana que va a ser durísima…. Tengo 25 años y que una fábrica te llame al final es algo que no pasa regularmente y más como chileno”.

La satisfacción de finalizar un nuevo Rally de Marruecos

El hijo del legendario Carlo de Gavardo viene recientemente de culminar sin mayores problemas el Rally de Marruecos. Respecto a esta nueva experiencia en suelo africano, el deportista nacional dijo a BBCL que “contento. Para mí este es una de las carreras más difíciles del calendario, por lejos, y más aún después de las lluvias que hubo en el Sahara, que fue una locura”.

“Entramos a correr y había muchas lagunas. En mitad del Sahara en algo que nunca había visto y la gente decía que hace cientos de años que no pasaba. Esto hizo que la carrera fuera dura, en todo aspecto”, complementó.

Además, el joven motociclista contó que “tuvimos que interpretar muy bien la zona, los caminos, la moto no iba tan bien, me costó al principio agarrar el ritmo, pero después pudimos llevarlo ya a buenos resultados”.

A la hora de debutar con su nueva máquina en una competición de gran aliento, la Fantic XEF 450 Rally Factory, el campeón mundial de FIM Junior Bajas de Hungría 2019 indicó que “la idea era mostrarse con el equipo, saber que puedo ser una carta para lo que viene”.

“El proyecto Fantic está muy fuerte en moto de velocidad, ganaron el fin de semana en Moto2, está en motocross y en enduro muy fuerte, con campeones mundiales este año y en el rally tenemos nosotros que ponernos a tono”, agregó.

“Las expectativas en la moto sobrepasaron lo que yo pensaba que podía lograr y ahora busco en estas 9 semanas que me quedan para el Dakar hacer lo mejor posible”, continuó.

Las expectativas de Tomás para la denominada ‘carrera más dura del mundo’

Para el siempre exigente Dakar, De Gavardo continuará en la categoría Rally 2 y contó cuáles son sus expectativas para lo que será su tercera presencia en el gran evento tuerca, que se llevará a cabo en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero entre Bisha y Shubaytah.

“El Rally 2 es donde puedo estar ahora. El equipo todavía no corre el Mundial completo y si fuera así pasaríamos a GP, pero también me faltan más carreras como Marruecos y estar dentro de los 20 primeros, mi rendimiento va bien y me quedan muchos años de circo. Entonces quiero ir paso a paso y no apurarme”, espetó.

“Estamos en el momento justo de poder dar el ‘punch’ para poder en este Dakar demostrar lo que hemos trabajado todos estos años”, añadió.

En cuanto a la meta personal para el Dakar 2025, el estudiante de periodismo de la Universidad Andrés Bello dijo que “es estar en el Top 30 y la fábrica quiere que la moto llegue a la meta. Ese es como el objetivo 1 y 2 para mí. Yo sé qué puedo hacer más y sé que la moto puede acompañarme”.

“Tenemos que ir viendo poco a poco e ir hilando los cabos en la ruta, no cometer errores, poder ayudar al equipo a generar el feedback mío en una marca importante. Hay mucha experiencia en Fantic, lo cual me tiene bien motivado para el futuro. Vienen cambios en la fábrica, un proyecto muy interesante en el 2025, mi contrato termina el próximo 31 de enero y espero seguir en la fábrica”, sentenció Tomás.

Apuntar que De Gavardo finalizó el año 2023, en su primer Dakar, en el lugar 33° en la categoría Rally 2 para pilotos privados y el 50° en la clasificación general. En el 2024 mejoró al culminar 25° en su serie, 37º en el global y mantuvo el segundo puesto en la división Junior.