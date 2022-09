Un nuevo campeón de Chile en el motociclismo deportivo se suma a la familia De Gavardo. El primero fue Carlo (1969-2015), quien pasó a ser el número 1 del país en el moto enduro para terminar como el mejor del planeta en el rally cross country. Luego lo siguió su hijo mayor, Tomás, campeón Junior en la Copa del Mundo de Bajas 2019, y ahora se agrega el nombre de Santiago Eloy (21), quien se alzó con el título de campeón nacional de moto enduro en la serie de 250cc.

Eloy, como le dicen todos, es el primo mayor de los hermanos Tomás y Matteo, hijo del hermano de Carlo, Giorgio, quien también practicó el moto enduro y fue considerado un talento, pero que finalmente se dedicó a criar caballos corraleros en el campo que posee la familia en Huelquén, comuna de Paine. En ese lugar se han crecido todos los pilotos De Gavardo, practicando en los faldeos y senderos de la precordillera del fundo La Vacada, de donde son oriundos.

El nuevo as del enduro lleva practicando constantemente desde los 13 años, pese a que se subió a una moto a los 4, pero se cayó y no volvió a subirse a una en seis años. Pero recién a los 13 comenzó a andar seguido y a participar en las competencias de enduro hasta que llegó el fin de semana pasado como el máximo exponente de la categoría Pro E1 para motos de hasta 250cc.

No le fue fácil alcanzar la cúspide por la cantidad de talentos que hay en el medio, hasta que a puro entrenamiento sobre la moto y físico, además de superar un par de lesiones complejas, llegó al número uno del ranking. A ello se suma la experiencia adquirida en los últimos cinco años como integrante de la selección de Chile en el campeonato anual de los Six Days que se realiza en diferentes países del orbe.

Hace un mes en Francia, fue el capitán de la Roja en Junior Trophy, donde fueron 13° junto a Jeremías Schiele y Agustín Cortez, lejos del cuarto lugar histórico logrado en 2021 en Italia, actuación que el grupo de pilotos jóvenes piensa superar en 2023 en San Juan (Argentina).

“No fue malo el resultado, pero esperábamos uno mejor. El primer día -de seis- sacamos un cuarto lugar y pensábamos que quedaríamos entre los tres primeros, pero falló una de las motos y yo tuve un corte de ligamento en un dedo. Y nos fuimos para atrás. El 2023 será mejor”, explica el estudiante de ingeniería comercial en la Universidad de Chile.

El abuelo de Eloy, don Giorgio, quien acompañó a su hijo Carlo por el mundo desde su primer viaje y fue su constante apoyo en todo, comentó que: “Eloy es el más profesional de todos los De Gavardo de la nueva generación, es el ‘Carlo mejorado’”.

Eso porque el piloto de Honda es muy disciplinado para entrenar. Lo hace todos los días por la tarde sobre y bajo la moto, además de ser un aplicado estudiante en la carrera de ingeniería comercial. Como vive en Huelquén, baja todos los días hasta la estación del Metrotren en Paine y de ahí se va hasta la Estación Central donde aborda el Metro para llegar a su escuela. Eso lo hace de lunes a viernes. Y nunca deja de entrenar.

En estos días el piloto será operado del dedo anular izquierdo donde hace un mes en Francia se cortó los ligamentos. Esperará sanar, recuperarse y volver a la moto para prepararse con el objetivo de la temporada 2023 de enduro y llegar de la mejor manera a los Six Days de San Juan (Argentina) y luchar por el cetro máximo de esa competencia donde participan los mejores enduristas del planeta.

“Esta es mi tercera lesión seria. Años anteriores me quebré la clavícula izquierda y después la mano derecha, que fue la de más larga recuperación. Pero volveré a estar en un cien por ciento en unos días para continuar mi preparación para regresar con más ahínco a competir y ser el número uno en mi categoría. Más adelante, veré hasta dónde quiero llegar. Tiempo hay”, explicó el joven piloto Junior, quien tuvo como maestros a su tío Carlo de Gavardo y a su padre, Giorgio.

“No entrené mucho con el tío Carlo porque siempre estaba de viaje o compitiendo afuera. Cuando podíamos entrenábamos y me aconsejaba, pero de quien más aprendí fue de mi papá (Giorgio). Él me enseñó y me entrena desde chico. De él he aprendido todo”, concluye Santiago Eloy de Gavardo Díaz, el mayor de tres hermanos, que quiere seguir con la dinastía de los De Gavardo en el motociclismo.