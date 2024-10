El rumor que sacude la F1: revelan millonaria suma que Red Bull pagaría por contar con Colapinto

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En la previa del Gran Premio de Brasil, el mundo de la Fórmula 1 se agitó por la noticia de que Red Bull habría ofrecido 20 millones de dólares a Williams por el piloto Franco Colapinto. El periodista Jack Plooij confirmó el ofrecimiento, sugiriendo que Colapinto podría unirse a Red Bull junto a Max Verstappen. A pesar de que Helmut Marko había mencionado previamente que la llegada del argentino era inviable, la oferta parece contradecir esta afirmación, planteando la posibilidad de un "operativo despiste". Por su parte, Christian Horner elogió el talento de Colapinto, destacando su desempeño en el Gran Premio de México. Colapinto, por su parte, ha negado categóricamente cualquier posibilidad de cambio de equipo, afirmando que no tiene asegurado un asiento para el próximo año y que probablemente no estará compitiendo en la Fórmula 1. El piloto argentino se prepara para enfrentar el Gran Premio de Brasil en Interlagos el 3 de noviembre. Desarrollado por BioBioChile

En la previa del Gran Premio de Brasil, el mundo de la Fórmula 1 se vio revolucionado por una fuerte versión que indica que Red Bull habría ofrecido 20 millones de dólares a Williams para hacerse con los servicios de Franco Colapinto.

La noticia fue dada por el periodista neerlandés Jack Plooij, quien no solo aseguró que el ofrecimiento es real, sino que además indicó que sería para que el argentino sea piloto de Red Bull, acompañando a Max Verstappen.

De ser así, se confirmaría un interés incluso más fuerte que el que se rumoreaba y que tenía al oriundo de Pilar como posible refuerzo de RB, el segundo equipo de la escudería austríaca.

Curiosamente, la noticia del ofrecimiento llega tan solo días después de que Helmut Marko, asesor de RB, asegure que la incorporación del argentino era inviable: “No se había destacado, pero nos sorprendió. Respondió muy bien al ser llevado de apuro, como (Liam) Lawson. Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo”.

De confirmarse la oferta, la frase de Marko podría haberse tratado de un “operativo despiste” o incluso una manera de buscar bajar el costo de la operación.

En paralelo, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, reconoció el talento de Colapinto en la antesala del Gran Premio de México, en el que el argentino finalizó 12°.

“Es bueno ver a los jóvenes como Franco o Liam Lawson hacer un buen trabajo cuando tienen la oportunidad. Él es un buen piloto. Obviamente merece estar en la Fórmula 1. Todo lo que puede hacer es dar lo mejor. Es muy talentoso”, dijo Horner.

La respuesta de Colapinto ante un posible cambio de escudería

Por ahora, Franco Colapinto niega rotundamente cualquier posibilidad de traspaso a otro equipo. En declaraciones a F1TV, el piloto de Williams fue contundente ante la pregunta respecto de su presencia en la grilla para 2025.

“No entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio”, declaró el piloto argentino.

El próximo paso del argentino es el Gran Premio de Brasil en el Circuito de Interlagos, en San Paulo, carrera a correrse el domingo 3 de noviembre.