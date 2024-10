Red Bull enfurece con Liam Lawson tras "agresiva" carrera contra Pérez: piloto anhela asiento de Checo

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En el GP de México del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Carlos Sainz y Ferrari fueron los grandes ganadores, pero la atención se centró en la intensa lucha entre Sergio \'Checo\' Pérez y Liam Lawson, con intercambio de insultos y maniobras agresivas en pista. Las críticas de Christian Horner y Helmut Marko de Red Bull hacia Lawson por su comportamiento y colisión con \'Checo\' generaron controversia, mientras que Pérez advirtió que las acciones del joven podrían costarle un contrato. Lawson se defendió argumentando falta de espacio y ofreció disculpas, pero la tensión en la pista podría afectar su futuro en la F1, especialmente al aspirar a un lugar en Red Bull que actualmente ocupa \'Checo\' Pérez. Desarrollado por BioBioChile

El GP de México dejó imágenes para el recuerdo en la reñida recta final del Campeonato Mundial de Fórmula 1, fecha que se inclinó completamente a favor de Carlos Sainz y su Ferrari, quienes se alzaron como los mejores en suelo azteca.

No obstante, su victoria pasó a segundo plano tras la encendida lucha que protagonizaron Sergio ‘Checo’ Pérez y Liam Lawson, quienes no se guardaron nada en el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ambos se exigieron al máximo y el joven piloto de Visa Cash App le bloqueó todos los caminos y de manera furiosa al mexicano, quien arremetió gritándole “idiota” mientras Lawson le levantaba el dedo del medio mientras lo pasaba en la pista.

La actitud de Liam no pasó desapercibida y tras terminar la carrera, Christian Horner, jefe de Red Bull, lo llamó a una reunión para criticar su forma de competir contra ‘Checo’, integrante del equipo ‘madre’ de Visa Cash App.

A Christian Horner no le gustó ni el manejo ni la actitud de Liam Lawson contra @SChecoPerez y lo llamó a su oficina al término del #MexicoGP pic.twitter.com/8AQYu9varS — José Antonio Cortés (@xosean) October 27, 2024

Así también, Helmut Marko tomó parte en el asunto y como asesor en jefe de Red Bull detalló tras el GP de México que “está claro, hubo una colisión totalmente innecesaria. La parte inferior del chasis del coche de Checo se dañó, la sección lateral también, lo que significa que perdió más de 60 puntos de carga, por lo que lo que pudo hacer en la carrera no fue en absoluto significativo”.

“Fue un choque evitable, donde veo a Lawson culpable. Si hubiera sido con otro piloto, sí habría estado bien que fuera agresivo. Pero no con alguien del equipo hermano”, lanzó ofuscado.

La molestia de Checo

Así también, fue el propio ‘Checo’ quien habló del comportamiento de Lawson en México y apuntó que “fue totalmente innecesario, estaba fuera de la pista. Ambos tuvimos daños en los autos. Arruinó mi carrera y arruinó la suya. Fernando (Alonso) ya intentó hablar con él, Franco (Colapinto) igual”.

“Tal vez trae demasiada presión, al grado de traer protagonismo. Si no aprende, si no abre la cabeza seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizás le cuesten el contrato el próximo año”, argumentó.

Por último, Lawson no se quedó callado y sentenció que “dejé espacio a Checo en la curva 4 y venía muy retrasado. Y sinceramente, traté de dejarle espacio. Me sacó de la pista, y luego no me dejó espacio desde la curva 5. Así que, es una pena la tensión, pero no sé dónde quería que fuera”.

“Se pasó media vuelta bloqueándome, intentando arruinarme la carrera, así que estaba enfadado. Pero no es una excusa. No debería haberlo hecho, y pido disculpas por ello. No creo que eso sea lo que le gusta a Helmut (Marko). No es mi carácter, no soy así, no es algo que se deba hacer”, finalizó.

Lo cierto es que los problemas con uno de los pilotos más veteranos y experimentados de la F1 en la actualidad, ‘Checo’ Pérez, podría pasarle la cuenta a Lawson, quien anhela conducir para Red Bull y tomar el asiento en donde está tambaleando el piloto mexicano.

Fernando Alonso was right about Liam Lawson, being in F1 doesn't give you the right to be so childish and rude pic.twitter.com/dxaTO1Pc1o — val ᵕ̈ (@thrstyoon) October 27, 2024