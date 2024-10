Pilotos de F1 piden explicaciones por maniobra de Verstappen sin sanción en EEUU: Norris fue castigado

La recta final de la Fórmula 1 está al rojo vivo y la lucha entre Max Verstappen y Lando Norris por el dominio del ‘Gran Circo’ en este 2024 es una de las disputas más cerradas en el último tiempo en la mejor categoría del deporte motor.

De hecho y a pesar de que el GP de Austin fue dominado por los Ferraris marcando el 1-2 de Charles Leclerc y Carlos Sainz respectivamente, lo que marcó la disputa en el circuito Las Américas fue la disputa entre Verstappen y Norris.

Verstappen y Norris libraron una dura batalla por la tercera posición en Austin hasta que ambos se salieron en la curva 12 a cuatro vueltas del final.

Norris adelantó a su rival por la disputa del título por fuera de la pista, lo que le valió una penalización de cinco segundos, algo que lo hizo perder el podio y quedarse en el cuarto lugar en EEUU, mientras que Verstappen quedó impune por llevar a su rival por fuera y quedarse con el tercer lugar.

Esta disputa y posterior sanción para el piloto de McLaren desató un verdadero caos en la F1, luego de que los ‘papayas’ presentaran una denuncia formal a la FIA y fuese respaldada por diversos pilotos de la parrilla del ‘Gran Circo’.

🚨| McLaren has filed a complaint for a right of review into the penalty Lando Norris got in Austin during his incident with Max Verstappen in Austin 😳#F1 #McLarenF1 pic.twitter.com/O2JHvKgOND

— Sportskeeda F1 (@SportskeedaF1) October 25, 2024