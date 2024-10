’Checo’ Pérez se aferra a Red Bull a pesar de los rumores de su salida: "No me voy a ningún lado"

Este fin de semana la acción de la F1 se traslada a México, donde el GP que se correrá en el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, será el epicentro de la acción de la mejor categoría del deporte motor en el planeta.

Hasta México arribarán los mejores pilotos del ‘Gran Circo’ en casa de Sergio ‘Checo’ Pérez, uno de los pilotos más criticados en la actual temporada en un Gran Premio donde intentará mejorar la breve participación que protagonizó el año pasado.

Resulta que hace un año, ‘Checo’ protagonizó un incidente que lo sacó de competencia en la primera curva, algo que lo obligó a abandonar la carrera cuando buscaba la delantera en México.

Fue en la antesala de la nueva edición donde el piloto oriundo de Guadalajara habló con los medios de comunicación y se encargó de zanjar todas las dudas en torno a su continuidad en Red Bull hasta finalizar su contrato.

Primero, aseguró que en la actual temporada de Red Bull en la F1 “ha sido difícil, empezó muy bien, uno de los mejores inicios que he tenido en la Fórmula 1 hasta que empezaron a llegar las mejoras, ahí es cuando empezó a complicarse todo”.

“Ha sido un año complicado, con un auto que no le tienes confianza, pero rendirse nunca es la opción y aquí seguiremos dándolo todo”, indicó.

Posteriormente, fijó la mira en lo que tiene que realizar Red Bull en las 5 fechas que quedan del Campeonato Mundial, ya que la hegemonía de Verstappen está siendo acechada por Lando Norris y Óscar Piastri en sus McLaren y por Charles Leclerc y Carlos Sainz abordo de los Ferraris.

Con relación a esto, ‘Checo’ aseguró que “el objetivo es que mejoremos, necesitamos más ritmo en carrera, quedan cinco carreras y todo puede pasar, está todo abierto para el campeonato. Ha sido un año complicado para el equipo, pero tenemos un gran líder y confío mucho en él”.

Por último, zanjó la polémica de una supuesta salido o ‘bajada’ a Visa Cash App, equipo filial de Red Bull en la F1.

Fue ahí donde manifestó que “no me voy a ningún lado, tengo contrato y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año”.

Habrá que esperar para ver como termina el año Sergio ‘Checo’ Pérez, experimentado piloto que está contra las cuerdas, luego de la diversas informaciones de medios europeos que fijan a Liam Lawson en el asiento del mexicano para la siguiente temporada, tras sus buenas participaciones en los últimos eventos.

Un casco especial para una carrera especial 🇲🇽 Un casco para luchar en la pista

A special lid for a special race 🇲🇽 A helmet to wrestle on track!#F1 || #MexicanGP

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2024