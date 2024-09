Momentos de terror en GP de Indonesia: moto de Marc Márquez comenzó a arder y se incendió en la pista

El Gran Premio del MotoGP de Indonesia finalizó con la sorprendente victoria de Jorge Martín, quien abordo de su Ducati logró sobreponerse en un accidentado evento donde Marc Márquez sufrió cuando su moto comenzó a incendiarse en plena carrera.

El español debió retirarse de la competición, luego de que en la vuelta N°12, su moto rozó el suelo cuando las llamas aparecieron en la ’93’ del ocho veces campeón del mundo.

Fueron momentos de tensión en la carrera, donde Márquez debió llegar hasta la zona de salida para solicitar a los comisario algunos extintores para evitar la quema completa de su moto.

Posteriormente, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) explicó la causa de su retirada del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, un problema de motor que le ha obligado a abandonar cuando estaba haciendo “una carrera de menos a más”.

“Estaba haciendo una carrera de menos a más, sobre todo, porque había perdido mucho tiempo en esa pelea del principio con ‘Diggia’, pero luego me estaba encontrando cómodo para llegar al grupo que luchaba por el tercer puesto. A veces hay cosas que no están en tus manos, hoy ha tocado sufrir la otra parte del motociclismo, que son las averías mecánicas”, lamentó Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo apuntó que el problema llegó “de repente”. “De hecho en esa vuelta venía en mi vuelta rápida personal y pensaba en dar el ‘click’ para subir un punto de riesgo y coger a los de delante. En esa vuelta el motor iba perfecto para hacer ese cambio de ritmo que tenía pensado”, detalló.

Marc Marquez retires with his Gresini Ducati on fire 🔥

📺 Watch the #IndonesianGP via @kayosports https://t.co/AwHlb9dt5r

📲 RACE CENTRE https://t.co/E46mniAznL#MotoGP #MM93 pic.twitter.com/0ISHX5yP3a

— Fox Motorsport (@Fox_Motorsport) September 29, 2024