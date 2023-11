En el pasado fin de semana se disputó el una nueva jornada del Moto GP en España, competición en donde se consagró como el mejor Francesco Bagnaia y obtuvo el bicampeonato con su victoria en el circuito español Ricardo Tormo.

Sin embargo, uno de los pilotos más reconocidos y que jugó como local fue Marc Márquez, quien fue protagonista de un accidente junto a italiano Marco Bezzecchi, quien terminó en el piso por una temerario situación en la curva 3 de la pista.

De hecho, Bezzechi fue obligado a finalizar su participación antes de tiempo al caer de su moto y conseguir múltiples lesiones de leve intensidad, mientras que Márquez siguió la competencia, no fue sancionado y finalizó en el sexto lugar del GP.

No obstante, esto no cayó nada de bien en el conductor italiano, quien posterior a la carrera se lanzó contra Marc, sin temor a las represalias o las respuestas del experimentado piloto español.

En conferencia de prensa, Bezzecchi detalló que “Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me ha dado mucho más fuerte, y me he hecho daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación”.

Los comisarios no tocan nunca a Marc

“Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada. Los comisarios no tocan nunca a Marc, y es el piloto más sucio de MotoGP”, indicó.

Así también, reconoció que habló con los comisarios para que tomaran cartas en el asunto, pero no hubo una mayor respuesta desde la organización del evento.

Con relación a esto, el italiano que conduce para Mooney VR46 Racing Team apuntó que “siempre es un incidente de carrera para los comisarios. Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas, y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización”.

“Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso hablar conmigo, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible. Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo”, indicó.

La respuesta de Márquez

Estos dichos llegaron a oídos de Márquez, quien fiel a su estilo fue claro al responder las criticas de Bezzecchi al detallar que “no voy a perder tiempo con Bezzecchi, sí que ha venido al camión pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado”.

“Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando ha venido al camión, pero cuando madure más. La acción ha sido clara de primera vuelta, si quieres mantenerte el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte”, finalizó.

Revisa el incidente que protagonizó Marc Márquez y Marco Bezzecchi