Red Bull se desmantela: jefe de Estrategia firma por McLaren y profundiza éxodo en equipo de F1

Will Courtenay, exdirector de estrategia de carrera en Red Bull durante veinte años, ha sido designado como el nuevo director deportivo del equipo McLaren de Fórmula 1, según un comunicado oficial. Bajo la supervisión de Randeep Singh, director de carreras de McLaren, Courtenay se encargará de desarrollar las operaciones deportivas del equipo en busca de lograr el éxito en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La escudería confía en que la experiencia y pasión de Courtenay fortalecerán el rendimiento del equipo. Aunque aún no está claro cuándo se efectuará el cambio, Courtenay seguirá trabajando para Red Bull hasta mediados de 2026. Esta noticia profundiza el éxodo de directivos en Red Bull, sumándose a la partida de Adrian Newey y la asunción de Jonathan Wheatley como director del equipo Sauber.

“Reportando directamente a Randeep Singh, director de carreras, ayudará a hacer crecer las operaciones deportivas del equipo mientras continúa su búsqueda del éxito en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, explica la nota.

A juicio de McLaren, Courtenay “aportará más profundidad a la operación deportiva del equipo y ayudará a impulsar el rendimiento dentro del equipo de carreras”.

Andrea Stella, director del equipo McLaren de F1, se mostró encantado con la incorporación.

“Su experiencia, profesionalidad y pasión por el deporte del motor lo convierten en el candidato ideal para liderar nuestra función deportiva de F1. Ahora estamos entrando en una fase clave en nuestro viaje como equipo y confiamos en que será una gran incorporación a nuestro sólido equipo de liderazgo mientras nos esforzamos por seguir luchando por victorias y campeonatos”, dijo.

Aún no está claro cuándo Courtenay hará el cambio, ya que el ingeniero británico tiene contrato con Red Bull hasta mediados de 2026.

Un portavoz del equipo donde pilota Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó que Will Courtenay seguirá trabajando para el equipo hasta esa fecha.

“A Will se le ha ofrecido el puesto de Director Deportivo”, dijo el portavoz. “Después de un largo y exitoso servicio, estando con el equipo desde los días del Jaguar, estamos tristes de verle marchar pero le deseamos todo lo mejor en este paso adelante”.

“Will seguirá formando parte del equipo hasta mediados de 2026”, aseguró según reprodujo MotorSports.

Courtenay es el último directivo que abandona Red Bull, luego de que el destacado ingeniero y diseñador Adrian Newey, se sumara a Aston Martin a partir de 2025.

Además, el director deportivo Jonathan Wheatley asumirá el cargo de director del equipo Sauber también a partir de la próxima temporada.

