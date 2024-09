Fórmula 1: las cláusulas en el contrato de Max Verstappen que le permitirían dejar Red Bull

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Desde que Red Bull perdiera su hegemonía en Fórmula 1 y Max Verstappen no lograra volver a subir al podio como primero, ha surgido la posibilidad de su salida del equipo de Milton Keynes. Aunque el piloto ha afirmado que no tiene intenciones de dejar Red Bull, recientes acontecimientos indican que Verstappen podría estar incómodo con la situación actual. A pesar de tener contrato hasta 2028, existen cláusulas que podrían permitir su desvinculación antes de tiempo, como una relacionada con la posible salida de Helmut Marko, que Christian Horner logró que se desactivara al renovar a Marko. Asimismo, otra cláusula contempla que si para 2026 Verstappen no se siente cómodo con las condiciones en las que trabaja, incluyendo la falta de un coche competitivo, también podría irse. En el contexto de desvinculaciones en la Fórmula 1, se han dado casos recientes como el de Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo y Mick Schumacher, demostrando que tener un contrato no garantiza permanencia si las condiciones no son favorables. Por lo tanto, si Red Bull no mejora, podría ser determinante para que Verstappen decida dejar el equipo.