Marko ’repasa’ a Checo Pérez y Carlos Sainz por choque en Bakú: "Algo así le pasa a un debutante"

El último GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 quedó marcado por el accidente, a pocas vueltas del final, que dejó fuera de acción y sobre todo, del podio a Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

Las repercusiones de ello siguen y así lo reconoció Helmut Marko, asesor de Red Bull, que condenó lo ocurrido y aseguró que el incidente solo le pasa a un novato.

“Checo Pérez salió mucho mejor y, por supuesto, no se apartó voluntariamente. Sainz se mantuvo en su línea, pero los dos tienen no sé cuántos Grandes Premios en su haber. Si algo así le pasa a un debutante, puede ser“, dijo el austriaco a Sky Sports Alemania.

A su vez, Marko criticó al piloto español.

“Veo a Sainz haciendo un movimiento bastante brusco hacia la izquierda, que luego desencadenó este accidente, pero estoy completamente de acuerdo con Ralf (Schumacher): era completamente innecesario provocar algo así dos vueltas antes del final“, concluyó.

Al respecto, cabe señalar que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), dictaminó que la colisión entre Pérez y Sainz “se trató de un incidente de carrera en el que ninguno de los dos pilotos tiene la culpa, y no toman ninguna otra medida”.

