Fórmula 1: descartan sanciones a Sainz, Pérez y Verstappen tras accidentado GP de Azerbaiyán

La FIA (Federación Internacional de Automovilismo) descartó castigos a los pilotos Sergio “Checo” Pérez, Carlos Sainz y Max Verstappen luego del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Pérez (Red Bull) y Sainz (Ferrari) se chocaron en la penúltima vuelta en Bakú, cuando ambos luchaban por un lugar en el podio, y la responsabilidad del accidente desató acusaciones de un lado y otro.

Sin embargo, según detalla Motor Sport, la FIA concluyó que el choque entre Sainz y Pérez se trató de “una situación en la que un pequeño toque tuvo consecuencias significativas”.

Los comisarios revisaron cómo se produjo el incidente, más no las consecuencias, y determinaron que “se trató de un incidente de carrera en el que ninguno de los dos pilotos tiene la culpa, y no toman ninguna otra medida”.

Otro que estaba bajo la lupa de la FIA era el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual tricampeón de la Fórmula 1.

‘Mad Max’ aprovechó la bandera amarilla y el VSC (auto virtual de seguridad) desplegados tras el accidente de Pérez y Sainz para adelantar otros vehículos, lo que está prohibido.

Sin embargo, los comisarios detallaron que “se le recordó al piloto que mientras adelantaba a otros coches después de la bandera a cuadros, el VSC todavía estaba desplegado”, por lo que Verstappen solo recibió una amonestación.

Así las cosas, el neerlandés mantuvo su quinto lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1.

