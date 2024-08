La ’desesperación’ de Max Verstappen tras arremetida de Lando Norris y McLaren en F1: "Es alarmante"

Max Verstappen está viendo como se ha complicado la temporada para Red Bull en el actual Campeonato Mundial de Fórmula 1, luego de que McLaren, Ferrari y Mercedes han arremetido en las últimas jornadas, dejando a Lando Norris a la caza del piloto neerlandés.

Esto ha provocado que el ‘tulipán’ se encuentra decepcionado con su equipo, ya que el RB20 de Red Bull ha sido el blanco de las críticas del opaco rendimiento de Max y Sergio ‘Checo’ Pérez.

De hecho, el propio Verstappen muestra como se comienza a desmoronar el panorama que hasta hace algunas fechas atrás parecía encaminado su cuarto título en el ‘Gran Circo’.

Según declaraciones recogidas por el medio 20 Minutos, Verstappen aseguró que “las últimas carreras no han sido fantásticas, así que creo que, en cierto sentido, eso ya es alarmante”.

Posteriormente, volvió a apuntar al monoplaza de Red Bull como el gran problema de la temporada.

Con relación a esto, Max detalló que “algo en el coche ha hecho que sea más difícil pilotar y es muy complicado determinar de dónde viene en este momento”.

“El equilibrio del coche, los neumáticos se desgastan demasiado, pero así ha sido últimamente. Sobreviraje, subviraje. Simplemente no hay equilibrio en el coche y es muy difícil de conducir”, añadió.

De hecho, el panorama está tan complicado en Red Bull que el principal asesor del equipo, Helmut Marko, recalcó que “Norris tiene ahora la velocidad necesaria para alcanzar a Max en el campeonato” asegurando que Red Bull “no puede mantener el ritmo contra McLaren en absoluto”.

Cabe recordar que Lando Norris venció a Max Verstappen en el GP de Países Bajos, dejando segundo al ‘tulipán’ que cruzó la bandera a cuadros 22,9 segundos más tarde que el británico en su McLaren.

