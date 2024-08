Mercedes ’acecha’ a Red Bull: revelan la movida de los alemanes para quedarse con Max Verstappen

Los problemas en Red Bull comienzan a florar y más luego de no alzarse en el podio de la Fórmula 1 desde el GP de España en junio de la presente temporada.

Max Verstappen ha sido quien no ha dejado de subirse al podio, pero se ha distanciado de los primeros lugares a pesar de seguir en la cima de los pilotos en la clasificación.

Los problemas del RB20 son el gran drama de Red Bull en la actual temporada y podría ser el detonante para que el actual tricampeón de la F1 de un paso al costado y se enfile a Mercedes para el 2026.

Medios especializados hablan de que los rumores se han intensificado y con la salida de Adrian Newey, todo a punta a que la escudería alemana arremeterá por Verstappen.

Toto Wolff (director de equipo de Mercedes) habló en la previa del GP de Zandvoort y aseguró que “todo el año pensé que había una ventana para conseguir a Max, que podría haber una posibilidad. Quiero decir, que no es imposible”.

“El terreno sigue siendo bastante accidentado, y no sólo por razones de rendimiento, sino también por cuestiones interpersonales que todos conocemos”, añadió.

Por último, sentenció que “por cierto, me he llevado bien con Jos (papá de Verstappen) toda mi vida. Pero tal vez porque somos un poco similares. Por eso pienso que la puerta nunca ha estado completamente cerrada”.

Por otra parte, fue el propio Verstappen que desnudó los grandes problemas que está teniendo Red Bull con su monoplaza al sentenciar durante la carrera en el GP de Países Bajos: “No puedo ir más rápido. El coche no responde a mis comandos”.

Problemas que podrían detonar la salida de Verstappen de Red Bull, ya que a pesar de que Max tiene contrato hasta finales del 2028, existen cláusulas en su contrato que podrían romperse para que el neerlandés aterrice en Mercedes en el 2026.

🚨 Max Verstappen is targeting a move to Mercedes in 2026.

In 2025, there will again be certain performance clauses in the contract that make a change possible even without Marko's help. There is already a confidential, open, and regular exchange between Verstappens and Mercedes… pic.twitter.com/Q07vk8C4wD

— F1_MercHub (@F1MercHub) August 9, 2024