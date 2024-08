Tras vencerlo en su casa: captan burla de Lando Norris a Verstappen durante GP de Países Bajos en F1

La pelea por la cima de la Fórmula 1 en la temporada 2024 no había estado tan disputada como hasta ahora, luego de la victoria de Lando Norris y su McLaren en el GP de Países Bajos, casa de Max Verstappen, quienes en un momento fueron amigos, pero decisiones personales los ha distanciado.

Hasta hace algunas fechas atrás se hablaba solo de la hegemonía de Max y Red Bull en el ‘Gran Circo’, pero tras el incidente de ambos en el GP de Austria hace dos meses, la relación entre ambos ha estado muy tirante y cada vez que pueden, ambos lanzas sus ‘indirectas’.

Ejemplo de eso fue la frase que utilizó Lando Norris para festejar su brillante victoria en suelo neerlandés, luego de sacarle más de 20 segundos de diferencia a ‘Mad Max’, quien llegó en la segunda posición en el circuito Zandvoort.

Tras cruzar la bandera a cuadros, el piloto británico soltó la frase: “Simply lovely, huh? (Simplemente encantador, huh?)”, en mensaje que tiene directa relación con Max, ya que es el mismo comentario que realiza el neerlandés cada vez que gana uno de los eventos de la F1.

Quizás es una simple frase para muchos, pero para estos dos pilotos, ambos en las primeras dos posiciones de la clasificación de la F1 (Max primero con 295 unidades y Lando segundo con 225), significa el comienzo de una rivalidad que comenzó en Austria hace dos meses.

Ahora resta por ver que es lo que sucederá en el siguiente GP, fecha de la F1 que se disputará en el circuito Monza de Italia, uno que puede seguir aumentando y creciendo la rivalidad entre ambos ‘examigos’, quienes solían viajar juntos a cada uno de los eventos del ‘Gran Circo’.

here’s his radio from spain quali with the exact same wording and tone. (“simply lovely huh?”) pic.twitter.com/6A9qPwGiQo

— ray (@ln4norris) August 26, 2024