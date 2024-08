Espiando al ganador: captan a Fernando Alonso ’inspeccionando’ McLaren de Lando Norris en Países Bajos

El GP de Países Bajos dejó una victoria arrolladora de Lando Norris y su McLaren, quienes dominaron el circuito Zandvoort y llegaron aproximadamente unos 20 segundos antes del segundo, Max Verstappen y su complicado RB20.

Esa fue la gran noticia de la actual fecha en la F1, pero también, una insólita acción de Fernando Alonso se robó las mirada en los Países Bajos.

El asturiano había especificado que para mejorar los tiempos de los Aston Martin, insistió en nuevas piezas para mejorar su rendimiento en la pista, para por lo menos volver a liderar la zona media. Y por ello, el español no dudó en fijarse en el mejor monoplaza de la parrilla.

Fue ahí donde después de la carrera estacionó su auto precisamente detrás del McLaren de Lando, y sin disimular en lo más mínimo, fue hasta la parte trasera del monoplaza de su adversario, se agachó y analizó las piezas y partes del veloz MCL38.

No contento con eso, Alonso se dirigió hacia la parte trasera de su monoplaza, con la imagen del McLaren fresca en su memoria, para comparar las soluciones aerodinámicas de ambos coches.

Los McLaren es ahora la referencia, el monoplaza al que hay que mirar y analizar para intentar mejorar, ya que ha presentado una mejora exponencial en la actual temporada, siendo destacados como uno de los más rápidos de la actual parrilla de la F1.

Alonso analyses the McLaren again and compares it to the Aston Martin after the race pic.twitter.com/smcx1KAqeZ

— Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) August 25, 2024