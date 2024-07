Verstappen será penalizado y largará atrás en GP de Bélgica de F1: Norris ante gran opción de remontar

Max Verstappen, tricampeón del mundo de Fórmula 1 y líder del Mundial 2024, será penalizado con 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana por un nuevo cambio de motor.

De acuerdo al portal neerlandés RacingNews365, ‘Súper Max’ se dispone a montar en Spa-Francorchamps el quinto motor de combustión interna de la temporada -uno por encima del permitido- y, por ende, recibirá una sanción.

El RB20 y su motor no tienen la fiabilidad que habían demostrado los anteriores coches de Red Bull estos últimos años y han tenido varios problemas. Por eso, el equipo austríaco se verá obligado a cambiar la unidad de potencia.

Apuntar que en 2022 y 2023 el neerlandés también fue sancionado en Spa-Francorchamps, salió 14º y 6º respectivamente, y ganó las dos carreras.

Esta penalización para Max aparece como una gran oportunidad para el británico Lando Norris (McLaren) de acortar distancias en la clasificación de pilotos y soñar con una remontada. Podría recortar muchos puntos.

Actualmente, Verstappen lidera la clasificación con unos cómodos 76 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, Norris, pero en caso de no mantener el buen nivel podría verse peligrosamente acechado por el de McLaren, que no ha puesto freno en ningún momento durante esta temporada.

