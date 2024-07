Verstappen manda "a la mierda" a sus críticos tras polémico GP de Hungría: alegó persecución contra él

Un dispar domingo cerró Max Verstappen (Red Bull) al cerrar en una inesperada quinta posición su participación en el GP de Hungría de la Fórmula 1. Claramente molesto, el neerlandés no dejó títere con cabeza y no dudó en mostrar los dientes para callar las críticas en su contra.

En aquel contexto y tras recibir críticas por su actitud en los diálogos por radio con su equipo en Hungagoring, el tres veces campeón del mundo de la F1 señaló que quienes no estén de acuerdo con él, “se pueden ir a la mierda”.

En sus punzantes declaraciones recogidas por Motorsport, además, el neerlandés se quejó de la estrategia de Red Bull.

“Creo que la estrategia no ha sido correcta. Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando… ha sido un día para olvidar”, afirmó el líder del Mundial a DAZN.

Por último y para referirse a los negativos comentarios por su colisión contra Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen dejó entrever que existe una persecución en su contra, al asegurar que le han arrojado “mucha mierda”.

“En Austria me echaron mucha mierda diciendo que me movía en la frenada, bla, bla, bla. Estoy posicionando mi coche en el movimiento inicial y luego lo mantengo recto”, finalizó.

Max Verstappen responded to people saying he was disrespectful on the Red Bull F1 team radio during the Hungarian GP 😳

🗣️ “They can all f*ck off!”

Max Verstappen finished fifth due to a late collision with Lewis Hamilton 💥

A Grand Prix to forget 😬 pic.twitter.com/pVA4ZKG9vK

— SPORTbible (@sportbible) July 21, 2024