Desastre en IndyCar: piloto se desmayó tras volar por los aires en ’impactante’ choque en Iowa

Un impactante choque se registró el pasado fin de semana en el IndyCar Speedway de Iowa, luego de que 4 monoplazas colisionaran y el vehículo de Sting Ray Robb volara por los aires tras golpear la parte trasera del Arrow McLaren Nº 7 de Alexander Rossi.

En la segunda curva de la última vuelta, Sting Ray impactó la rueda trasera de Rossi y se precipitó por los aires, dando múltiples vueltas por los aires para posteriormente caer de cabeza en el ovalo del estado en Estados Unidos.

Después de que el equipo de seguridad la IndyCar volcara el coche de Robb y lo ayudara a salir, fue trasladado por aire a un hospital cercano, pero se informó de que estaba “despierto, alerta y de buen humor” y fue dado de alta unas horas más tarde.

Sin embargo, el propio Ray Robb informó horas más tardes que se desmayó mientras se mantenía por los aires tras impactar con el auto de su competidor.

En conferencia de prensa, el piloto de Chevrolet detalló que “me desmayé durante no sé cuánto tiempo. Fue bastante rápido. Cuando volví en mí, me dije: ‘No estoy muy bien"”.

“Inmediatamente me tumbaron en la camilla. Me dijeron ‘fue una precaución que queremos asegurarnos de que no es sólo la deshidratación, girando 248 vueltas a la izquierda, me sentí muy mareado por eso”, finalizó.

Cabe destacar que también chocaron en la colisión Ed Carpenter, quién acabó saltando también por encima del de Kyle Kirkwood en el tumulto.

Afortunadamente para la competición, no hubo víctimas fatales y las imágenes solo hablan del impacto que produjo el choque de Robb, quien sufrió una fuerza de 109G al momento de volcarse junto a su monoplaza.

A look at the multi-car incident on the final lap at @IowaSpeedway.

Alexander Rossi, Ed Carpenter and Kyle Kirkwood have been seen and released. pic.twitter.com/EWvkQFSbhZ

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 14, 2024