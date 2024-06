Lo insultó en vivo: ’Checo’ Pérez destrozó a Ocon por sospechosa maniobra en Shootout de Austria en F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El desarrollo del Sprint Shootout en la Fórmula 1 previo al GP de Austria generó impotencia y decepción en Sergio \'Checo\' Pérez, quien señaló a Esteban Ocon como responsable de perjudicarlo al demorar su desempeño durante la SQ3 al encontrarse ambos en pista al mismo tiempo. El piloto mexicano expresó su frustración y calificó a Ocon como "un idiota", criticando su accionar y lamentando no poder demostrar su ritmo debido a esta situación conflictiva entre los corredores de Red Bull y Alpine. Desarrollado por BioBioChile

Las sensaciones tras el desarrollo del Sprint Shootout, que abre la jornada de la presente semana de la Fórmula 1 con el GP de Austria, dejó impotencia y decepción para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien no dudó en apuntar a sí mismo como responsable y también… a Esteban Ocon.

Claramente enojado, el piloto mexicano dio a entender que fue perjudicado durante su vuelta en la mencionada prueba por el corredor francés.

¿Qué pasó? Justo cuando ‘Checo’ Pérez se encontraba en pista para la SQ3, al mismo tiempo hizo presencia Ocon, que demoró el desempeño del azteca con una discutida maniobra.

Y esto es lo que ha pasado. Pérez ha tenido delante a Ocon en la vuelta. Evidentemente pierde tiempo, pero Ocon estaba en vuelta también. No se tiene por qué quitar.pic.twitter.com/jVm52vo1XJ https://t.co/K6a9TIaWBA — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) June 28, 2024

Tanta fue la molestia del segundo piloto de Red Bull que apenas finalizó la prueba, procedió a insultar en duros términos a su símil de Alpine.

“Este tipo es un idiota”, dijo el ex Force India. Posteriormente, siguió despotricando contra el europeo.

“No sé qué estaba haciendo, que dejó un GAP muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo (…) no pude ir más rápido porque me lo llevaba, así que fue un desastre“, lamentó Pérez, que se resignó al no poder demostrar su buen ritmo.