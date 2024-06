Checo Pérez se imagina la Fórmula 1 sin Verstappen en Red Bull: "Las cosas se verían distintas"

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, sorprendió este jueves al comentar que se imagina un escenario muy diferente en la Fórmula 1 si el neerlandés Max Verstappen no fuera su compañero en Red Bull.

El europeo, tricampeón y actual líder del mundial, suele opacar el cometido del azteca con su desempeño en pista, aunque el mal presente del norteamericano no le ayuda mucho.

De hecho, en los últimos cuatro Grandes Premios, Pérez ha tenido que abandonar dos y en el otro par fue octavo, lo que lo ha hecho caer en la clasificación de pilotos desde el segundo al quinto lugar.

Mientras, ‘Mad Max’ ha ganado tres de las últimas cuatro carreras y se ha afianzado en el liderato de la Fórmula 1.

Por lo anterior, Checo dijo que “creo que Max está a un nivel muy alto en este momento. Está cumpliendo, está conduciendo a su mejor nivel y está en la mejor forma que los demás”.

“Definitivamente si tuvieras un compañero de equipo diferente las cosas serían diferentes, pero es un gran reto”, agregó el mexicano, según detalla Motorsport.

Luego, Checo Pérez se refirió al buen presente de McLaren, que ha puesto en aprietos a Red Bull en los últimos Grandes Premios.

“Han sido el coche más sólido en las últimas carreras en diferentes trazados. Han sido los más competitivos pero, como he dicho, estás hablando de márgenes pequeños”, sostuvo el piloto azteca.

Para cerrar, el piloto del equipo de la bebida energética remarcó que “creo que nuestra escudería es muy fuerte. Y será muy difícil para otros equipos vencernos a lo largo de la temporada debido al nivel que hemos estado operando en los últimos años y al nivel al que estamos trabajando”.

When you meet someone that talks about F1 as much as you do 🥰

📸 @GettyImages #F1 || #AustrianGP pic.twitter.com/5oLEMWa7xG

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 27, 2024