Abandonan el rojo, azul y amarillo: Red Bull ’revoluciona’ sus autos para el GP de Japón de Fórmula 1

Restan solo días para que comiencen a rodar por el circuito Suzuka los mejores autos de competición de la Fórmula 1, monoplazas que verán en el país nipón la tercera fecha del Mundial del ‘Gran Circo’ que por ahora tiene como líder a McLaren con sus espectaculares participaciones en Australia y China.

Ahora los motores llegarán hasta Japón, en donde Yuki Tsunoda, nuevo integrante de Red Bull, buscará quedarse con el GP que recorre sus tierras y lo hará con nuevos colores, ya que la franquicia de la bebida energética modificó el rojo, azul y amarillo característico para esta edición.

El coche RB21 abandonará sus habitual azul -que mezcla con rojo y amarillo, colores corporativos de la lata de bebida energética- y pasa al blanco, rojo y negro como tonos fundamentales.

Este cambio llega para celebrar y poner uno de los primeros puntos finales a la exitosa unión que tiene Red Bull con Honda, marca local en Japón que termina su vínculo con la franquicia de la bebida energética a finales de este 2025.

Además, selecciona cuidadosamente el blanco, rojo y negro recordando al Honda RA272. Fue el coche diseñado por el gigante japonés para la campaña 1965 y obtuvo su primer triunfo en el Gran Premio de México de 1965 (obra de Richie Ginther).

Por otra parte, el principal foco de Red Bull en Japón es el estreno de Yuki Tsunoda como piloto titular tras su ascenso desde Racing Bulls. Se estrena en su circuito de casa y no oculta que quiere subir al podio en lo que sería histórico y ayudaría a los de Milton Keynes para acercarse a McLaren.

The return of THE iconic livery 🤍 pic.twitter.com/3xU0FA3EzN

— Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) April 1, 2025