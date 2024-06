Festeja por tercera vez consecutiva en Barcelona: Max Verstappen gana un intenso GP de España de F1

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 (F1) al ganar este domingo el Gran Premio de España, el décimo del año, que se disputó en el circuito barcelonés de Montmeló.

Verstappen, de 26 años, logró su séptimo triunfo del año -el sexagésimo primero en la F1- al ganar por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron sexto y duodécimo, respectivamente; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó octavo.

La próxima prueba, el Gran Premio de Austria -con formato sprint- se disputará el próximo fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg.

