Sencillamente notable: la largada de George Russell que sacó aplausos en el GP de España de Fórmula 1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 arrancó con todo este domingo y el que acaparó todos los focos fue el británico George Russell, quien protagonizó una espectacular largada.

Desde el cuarto lugar de la grilla, el piloto de Mercedes dejó sin respuesta a Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero Lewis Hamilton para hacerse con el liderato de la carrera en la primera curva del circuito barcelonés de Montmeló.

Sin embargo, Max Verstappen se hizo con la punta tres vueltas después. En un primer lugar en constante pelea, ahora es el hombre ‘pole’ del sábado, Lando Norris, quien se está quedando por ahora con la prueba en España.

GEORGE WILLIAM RUSSELL THIS WAS INSANE OF YOU. INSANE. INNNSANE. pic.twitter.com/A9brULw3IW

— simal⁶³ (@russelldocs) June 23, 2024