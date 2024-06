’Chaleco’ López vuelve a las motos tras diez años para Desafío del Desierto: "Voy a pasarla bien"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El experimentado piloto chileno Francisco López Contardo, conocido como "Chaleco", anuncia su retorno a las motos en el Desafío del Desierto 2024 después de una década alejado de ellas. Con amplia trayectoria en competencias como el Rally Dakar y el Copec RallyMobil, Chaleco busca disfrutar y entrenar para futuras carreras, compitiendo junto a Jeremías Israel en esta nueva aventura. Su historia en el deporte comenzó a los 5 años, obteniendo múltiples títulos en motocross y enduro, destacando su incursión en el Dakar con podios y sus logros en los International Six Days of Enduro. El Desafío del Desierto, una competencia emblemática de Chile, permitirá a Chaleco demostrar su pasión por las motos y su deseo de seguir desafiando los límites. Desarrollado por BioBioChile

Con 48 años Francisco López Contardo, mundialmente conocido como “Chaleco”, compite año a año en el Rally Dakar en la categoría Challenger y participa del Copec RallyMobil con el prototipo eléctrico Voltex. Sin embargo, el piloto curicano acaba de dar una verdadera sorpresa en el mundo motor al anunciar su regreso a las dos ruedas en la próxima edición del Desafío del Desierto 2024.

“Me encantan las motos. Me siento muy bien preparado. Yo hace 10 años me bajé de las motos y ahora voy a disfrutar y a agarrar el ritmo en las dunas. Voy a correr en conjunto con Jeremías Israel (categoría Expertos Pareja), por lo que voy a pasarla bien, pero también a ganar kilometraje a modo de entrenamiento previo al Dakar 2025”, comentó Chaleco en la previa.

El camino de “Chaleco” se inició a la corta edad de 5 años con la pasión que le inculcó su padre por las motos y el motocross. Poco tiempo después y con sólo 14 años, se coronó campeón latinoamericano en la categoría 85 cc en 1989. A partir de ahí, el atleta no paró y fue cinco veces ganador nacional de motocross en la categoría 125 cc y otras cinco en 250 cc, y cuando se atrevió a probar en el enduro, marcó un hito al convertirse en el primer piloto chileno en ganar medallas de oro en los International Six Days of Enduro (ISDE) de Francia 2001 y Brasil 2003.

El piloto de Red Bull ha vestido los colores de los principales equipos a lo largo de su carrera, tales como Honda Racing, KTM Factory Racing y Aprilia.

Su debut en el Rally Dakar lo hizo en el año 2007, pero fue en el 2010 corriendo para Aprilia donde consiguió su primer podio en la especialidad, con un tercer lugar en la edición Argentina – Chile. Este logro lo repetiría también en el 2013, pero ya en el 2014 y luego de algunos accidentes importantes, se despediría de las motos, poniendo en pausa su carrera deportiva y pasando tiempo después a los UTV.

Una década después de alejarse de las motos, “Chaleco” anunció su vuelta de manera oficial en el Desafío del Desierto, que se lleva a cabo a partir de este 19 al 22 de junio, con tres días de competencia y 520 kilómetros de recorrido entre especial cronometrada y enlaces.

Una de las competencias insignes a nivel nacional, con 22 ediciones ya realizadas, se caracteriza por su ambiente de camaradería, pues participan motos, UTV, pilotos profesionales, amateurs, equipos, familias y mucho más. Además, presenta un trazado muy entretenido por las dunas de la Región de Atacama, con zonas muy rápidas, pero otras que requieren de mucha técnica también. Una verdadera fiesta del off-road.

“Veo que Chile tiene un potencial enorme. La geografía privilegiada del país nos ayuda mucho a tener buenos talentos en este deporte con sus dunas, zonas montañosas, rocas, desierto abierto… Este tipo de competencias son importantes para las nuevas generaciones, para los nuevos pilotos de enduro, por lo que se valora mucho que existan en el país instancias como estas”, finalizó el curicano.

Cronología de la competencia

Miércoles 19 de junio

14:00 a 16:00 horas: Revisión administrativa en Bivouac

18:30 horas: Largada protocolar en Copiapó

21:30 horas: Reunión de pilotos en Bivouac

Jueves 20 de junio

Etapa 1: 200 kilómetros totales

100 kilómetros de especial cronometrada

Viernes 21 de junio

Etapa 2: 220 kilómetros totales

150 kilómetros de especial cronometrada

Sábado 22 de junio

Etapa 3: 120 kilómetros totales

100 kilómetros de especial cronometrada

19:30 horas: Premiación

22:30 horas: Fiesta de clausura