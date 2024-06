Ferrari gana las 24 Horas de Le Mans: chileno Nico Pino brilló en su categoría pero motor le falló

El Ferrari pilotado por el español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen se impuso este domingo en la 92ª Edición de las 24 Horas de Le Mans, en la que la lluvia y el coche de seguridad de más de cuatro horas por la noche fueron protagonistas en el devenir de la carrera.

Quien también lo hizo muy bien fue el joven y prometedor piloto chileno, Nicolás Pino, quien compitió en su McLaren pero que lamentablemente sufrió fallas en su vehículo y en específico, en su motor, cuando recorría la vuelta N°212.

Esto lo obligó a abandonar la competencia cuando iban junto a su equipo en el tercer lugar en la Gt3.

Por otra parte, Miguel Molina tuvo que sobreponerse a una parada obligatoria en boxes a falta de una hora y 42 minutos, al fallar la cerradura de la puerta derecha de su coche, que pareció comprometer sus opciones de victoria cuando lideraba con comodidad.

La aparición, de nuevo y de forma intensa de la lluvia, le permitió ahorrarse una parada al Ferrari 50 y llegar hasta el final de la carrera con una parada menos que el resto de sus competidores.

En segunda posición acabó el Toyota 7 del argentino José María ‘Pechito’ López, el japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck de Vries, que remontó 21 posiciones tras salir último de la categoría por una sanción durante la clasificación.

El argentino, al volante del coche nipón en las últimas horas de carrera, no pudo dar caza, con mayor combustible, al Ferrari 50.

Además, cometió tres errores, con un trompo incluido en uno de ellos, en el doblaje a pilotos de otra categoría y con las complicadas condiciones de pista que le costaron un tiempo valioso para hacerse con la victoria.

El último puesto del podio lo ocupó el Ferrari 51, ganador en 2023 -por lo que Ferrari gana por segundo año consecutivo, en sus dos participaciones en Hypercar-, formado por los italianos Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi y el británico James Calado.

Ready to celebrate the heroes of the day.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/wGOGmudUK2

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024