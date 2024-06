Revolución en la F1: coches más eléctricos, sistema aerodinámicos y sin DRS sorprenden de cara al 2026

La nueva regulación de la Formula 1 a partir de 2026 permitirá contar con monoplazas más ligeros, más estrechos y con una mayor potencia eléctrica, lo que hará desaparecer el DRS para dar la bienvenida a un sistema aerodinámico denominado ’manual override’ que permitirá que el coche perseguidor tenga hasta 350 kw de potencia extra para intentar adelantar.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) oficializó este jueves en Canadá este nuevo cambio de reglamentación que se implantará desde el próximo 2026 y que propiciará que los coches pasen de los 798 kilos mínimos exigidos a los 768 kilos y que sean algo más pequeños, pasando de una anchura máxima de 2 metros a los 190 centímetros y de hasta 3,4 metros, por los 3,6 metros de la actual reglamentación.

Asimismo, los motores de combustión pasarán de 550kw a los 400kw, mientras que las baterías térmicas pasarán de 120kw a los 350kw, “rediseñando las unidades de potencia y haciendo los motores más eficientes del mundo, con casi un 300 % más de potencia eléctrica”, según el comunicado de la FIA.

El ente automovilístico internacional explicó que esta nueva normativa “incrementará las oportunidades de adelantamiento a través del modo ‘manual override’ que permitirá emplear más poder eléctrico que el coche que esté próximo” y se quiera adelantar, similar a lo que ocurre en la Formula E con el ‘Attack Mode’.

La reglamentación, que estará vigente partir de 2026, tendrá seis ’motoristas’, que serán Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Audi y Red Bull Ford Powertrains mientras que en lo que se refiere a la gasolina la FIA ya aseguró que los monoplazas utilizarán un combustible “cien por cien sostenible”.

En cuanto a los neumáticos, los delanteros pasarán de los 305 mm actuales de ancho a los 280 mm, con una reducción de 15 mm de diámetro, mientras que los traseros pasarán de los 405 mm actuales a los 365 mm en 2026.

Los monoplazas de a partir de 2026 tendrán un alerón delantero más estrecho y elementos que controlarán la estela de los neumáticos delante de los pontones, mientras que en la parte trasera de los vehículos, existirá un alerón trasero que estará activo de tres elementos y en el que se eliminará el alerón de viga inferior.

La FIA también recalcó que la seguridad de los circuitos y los monoplazas se mejorará a través de “estructuras más fuertes y incluso tests más difíciles”, en una nueva normativa que incluirá un suelo más estrecho y que será parcialmente plano.

El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, recalcó que con esta nueva reglamentación, “la FIA está definiendo un futuro enormemente emocionante para la cúspide del automovilismo con el lanzamiento de un nuevo y completo reglamento” e insistió en que tras la publicación del reglamento de unidades de potencia 2026 hace dos años.

“Hemos creado un reglamento diseñado no sólo para mejorar las carreras, sino también para hacer que el campeonato sea aún más atractivo para los fabricantes de unidades de potencia, los fabricantes de equipos originales y los competidores existentes”, subrayó.

Ben Sulayem comentó que las características clave del reglamento de la F1 de 2026 son “la tecnología avanzada y sostenible y la seguridad” con el objetivo de “producir un coche adecuado para el futuro de la categoría de élite de este deporte”.

