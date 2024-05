Doble sanción y descalificación a Haas altera GP de Mónaco de Fórmula 1: así quedó la grilla de salida

La grilla del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que se disputará este domingo 26 de mayo, sufrió un doble cambio luego de una sanción aplicada por la FIA.

Y es que dos horas después del fin de la clasificatoria, ganada por el local Charles Leclerc (Ferrari), el ente rector del automovilismo detectó una infracción del equipo Haas.

De acuerdo a Motorsport, el alerón trasero de los monoplazas de Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen superaba los 85 milímetros permitidos para el sistema de DRS.

Por lo anterior, los comisarios de la carrera decidieron excluir a los pilotos de Haas de la qualy y, este domingo, largarán desde los pits.

“Una falla de cumplimiento técnico en ambos VF-24, descubierta en la inspección posterior a la calificación, significa que tanto Hulkenberg como Magnussen comenzarán el GP de Mónaco desde Pit Lane”, informó el equipo estadounidense de Fórmula 1.

Vale mencionar que los sancionados pilotos fueron 12° y 15° en la clasificatoria, por lo que su marginación le permitirá a varios pilotos escalar lugares en la grilla de salida.

Así, Daniel Ricciardo (RB) y Lance Stroll (Aston Martin) subieron dos puestos; mientras que Fernando Alonso (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams), Sergio Pérez (Red Bull), Valtteri Bottas (Kick Sauber) y Guanyu Zhou (Kick Sauber) ascendieron dos casilleros.

Mientras, los once primeros puestos no sufrieron cambios, por lo que Charles Leclerc largará primero, seguido de Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine) y Esteban Ocon (Alpine).

A technical compliance failure on both VF-24s, discovered in post-qualifying inspection, means both HULK and MAG to start Monaco GP from Pit Lane.#HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/twTLn7gyxY

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 25, 2024