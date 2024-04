Rebase 2x1 de ’Checo’, el accidente de Sainz y la ’pelea’ de Ferrari: la intensa ’qualy’ en China

La qualy del GP de China en la Fórmula 1 dejó varias acciones que la catalogan como una de las más intensas en lo que va de la temporada en la mejor categoría de motor del mundo.

Quien se quedó con el primer puesto fue Max Verstappen, quien solidamente se quedó con la ‘qualy’ para largar primero y con los puntos entregados en el Sprint.

Sin embargo, Red Bull tuvo una grata sorpresa al abrochar el 1 y 2 tras la brillante jornada que tuvo Sergio ‘Checo’ Pérez, quien fue protagonista de uno de los mejores adelantamientos en lo que va del 2024.

El mexicano sorprendió a todos en la ‘qualy’ y comenzó a subir posiciones tras arrancar cuarto, pero quedar rezagado durante la carrera, momento en que adelantó a los dos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), quienes se vieron sobrepasados por la velocidad del tapatío.

Por otra parte, precisamente los dos españoles, Sainz y Alonso, fueron protagonistas de una polémica durante la carrera Sprint del GP de China.

Resulta que Carlos Sainz, tuvo un fuerte choque con la barrera de contención tras resbalar en la gravilla del circuito de Shanghái, lo que lo hizo impactar de lleno el borde de la pista.

Carlos Sainz looked all but out of qualifying after hitting the barriers…

But he and the Ferrari mechanics had other ideas 💪

Aston Martin have lodged a complaint with the stewards since the incident as Carlos got going again after a Red Flag#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/SV5yh9Nb3A

