Hamilton golpea la mesa al revivir el peor momento de su carrera: "¿Si me lo robaron? Claro que sí"

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, remeció la interna de la máxima categoría tuerca al revivir de una manera particular el peor momento de su exitosa carrera deportiva.

El piloto que el 2025 pasará de Mercedes a Ferrari se sinceró en una extensa entrevista con la revista GQ. Y allí rememoró su momento más duro en el ‘Gran Circo’: el Gran Premio de Abu Dabi 2021.

Allí, el oriundo de Stevenage, de 39 años, perdió de forma polémica el título ante el neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull que alcanzaría su primera consagración en la F1.

“¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo”, dijo.

“Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta”, complementó.

Continuando con su relato de lo acontecido en los Emiratos Árabes, Hamilton apuntó que “y, obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando”.

“Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. No sabía cómo iban a percibirlo los demás. No lo había visualizado. Pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido… o me levanto“, complementó.

Para terminar, el británico fue consultado por sus sensaciones al recordar esa carrera. “Si veo algún vídeo, sigue doliendo. Pero estoy en paz con ello”, sentenció.