WRC de Kenia: Rovanperä resiste en accidentada jornada y sigue líder del Rally Safari

Kalle Rovanperä (Toyota) sigue al mando del WRC Safari de Kenia, luego de no ceder terreno en una accidentada jornada sabatina.

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) salió airoso de una jornada accidentada y se mantiene líder del WRC de Kenia, tercera prueba del Campeonato Mundial de Rally.

El actual bicampeón amplió su ventaja a más de dos minutos sobre su principal perseguidor, el japonés Takamoto Katsuta, también de Toyota.

Rovanperä superó una etapa complicada por las condiciones del terreno, que fueron cambiando de seco y polvoriento a húmedo y embarrado, y se mantiene líder a falta del último día de competición.

No pudieron decir lo mismo el belga Thierry Neuville (Hyundai), que tuvo un problema con el combustible, ni el británico Elfyn Evans (Toyota) y Takamoto Katsuta, quienes sufrieron sendos pinchazos que lastraron su rendimiento.

El mejor parado de todos fue Katsuta, que pudo llegar a meta sin perder excesivo tiempo y es segundo a 2:08.9 de su compañero de equipo. El japonés está por delante del francés Adrián Cuatromax (Ford), que adelanta en la clasificación a Evans. Quinto es Neuville a 11:48.

“La ventaja es ahora bastante buena aunque afrontaremos la última jornada con cuidado. Será un día duro y trataremos de rematar la faena”, confesó Rovanperä, luego de la jornada sabatina del WRC de Kenia.

How it stands after Saturday 👀 pic.twitter.com/D7DH7wtATU

— World Rally Championship (@OfficialWRC) March 30, 2024