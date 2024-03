"No estamos donde queremos estar": Alpine ’corta cabezas’ en la F1 tras pobre desempeño en Bahréin

El equipo Alpine anunció este lunes cambios organizativos en su estructura con los que desea cambiar el rumbo después de los “decepcionantes resultados” que llevan arrastrando desde la pasada temporada y que no tuvieron mejora en el primer Gran Premio del Mundial de 2024, en Bahréin, donde Pierre Gasly y Esteban Ocon quedaron en los puestos traseros.

“La decisión llega después de un período de resultados decepcionantes en el Mundial de Fórmula 1 donde el equipo pasó de terminar cuarto en el Campeonato de 2022 a sexto en 2023, incumpliendo varios objetivos clave en sus ambiciones de llegar al frente de la parrilla”, indicó el equipo francés.

Para ello, Alpine anunció, entre otros, la creación de tres nuevos puestos dentro de su Dirección Técnica: los de Rendimiento, del que se encargará Ciaron Pilbeam, el de Aerodinámica, que será dirigido por David Wheater, y el de Ingeniería, que será liderado por Joe Burnell.

En este sentido, confirmó que tanto el Director Técnico Matt Harman como el jefe de Aerodinámica Dirk de Beer “han decidido dejar el equipo para buscar nuevos desafíos“. “El equipo agradece a Matt y Dirk por sus esfuerzos en el equipo y les desea lo mejor en sus proyectos futuros”, les despidió.

“Hemos decidido hacer algunos cambios organizativos porque podemos ver claramente que no estamos donde queremos estar o donde necesitamos estar en términos de rendimiento”, señaló por su parte el jefe de Alpine, Bruno Famin, en un comunicado.

BWT Alpine F1 Team announces organisational changes across its technical teams, with a new three-pillared approach.

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 4, 2024