El escándalo que no fue: la verdad tras el comentado recibimiento de Ferrari a Sainz en GP de Bahrein

Fanáticos -en su mayoría españoles- de Carlos Sainz levantaron sus sospechas sobre un desprecio de Ferrari a su corredor, a quien se vio en soledad luego de abrochar un podio en el GP de Bahrein.

El registro de dicho episodio se viralizó en redes, aunque luego salió a la luz la verdad del asunto. Tal como se ve en el clip principal que muestra al piloto de Ferrari, se ven también mecánicos de Red Bull, pero los de su escudería estaban al otro lado y el ángulo de la cámara no logró captarlos.

Otras imágenes muestran que, efectivamente, Sainz si estuvo acompañado e incluso, se encontró con su padre en el parque cerrado (parc fermé) del Circuito Internacional de Sakhir. Incluso, un video publicado por el equipo italiano en redes sociales ratificó que el piloto celebró junto al personal.

Soak it up @carlossainz55 🏆 that was a great drive! 💪#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/uvxLFJaODs

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 2, 2024