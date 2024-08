Casi termina en tragedia: expiloto de F1 debió huir de su auto en llamas y escapar en Argentina

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El expiloto de Fórmula 1 argentino, Gastón Mazzacane, vivió un momento caótico el pasado domingo en el Autódromo de Buenos Aires durante una prueba de Turismo Carretera, cuando su Chevrolet Camaro comenzó a incendiarse en plena pista, obligándolo a abandonar el vehículo. Conocido como el \'Rayo\', Mazzacane, quien compitió en escuderías como Minardi y Prost en 2000 y 2001, respectivamente, tuvo que salir \'despavorido\' del auto en medio de otros competidores circulando a más de 200 km/h. En conferencia de prensa, el piloto explicó que el fuego se inició repentinamente mientras intentaba dirigirse a los boxes, sin darle tiempo a reaccionar adecuadamente. Las imágenes capturaron el aterrador instante en el que logró escapar del vehículo en llamas, en un tramo de alta velocidad, demostrando su valentía y rapidez ante la emergencia. Desarrollado por BioBioChile

Una impactante imagen dejó el pasado domingo un expiloto de Fórmula 1, el argentino Gastón Mazzacane, quien debió abandonar su Chevrolet Camaro en la prueba de Turismo Carretera en el Autódromo de Buenos Aires luego de que su vehículo comenzara a incendiarse en la pista.

Las imágenes hablan por si solas y detallan el caótico momento vivido por el exconductor del ‘Gran Circo’ que estuvo en escuderías como Minardi y Prost, equipos en los que estuvo en 2000 y 2001, respectivamente.

El ‘Rayo’, como le decían en sus momentos de competición, notó que su vehículo comenzaba a emanar humo y decidió emprender rumbo a los boxes, pero no alcanzó a llegar y el fuego comenzó a propagarse por la parte trasera del Camaro.

De hecho, en conferencia de prensa tras lo ocurrido, Mazzacone reveló que “entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”.

“Empiezo a sentir una temperatura impresionante y después no veo nada y por eso no puedo salir de la pista porque tengo todo lleno de humo el habitáculo y no tengo a dónde ir”, apuntó.

El registro evidencia la aterradora forma en la que logró salir del vehículo, ya que estaba en pleno tramo donde los otros competidores circulaban a más de 200k/h, momento en que Gastón debió salir ‘despavorido’ del Chevrolet Camaro.

