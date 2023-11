Nuevo equipo llegaría a la Fórmula 1: el paso clave de GM para sumarse con todo al ’Gran Circo’

General Motors (GM) anunció este martes que se ha inscrito formalmente con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como constructor de motores para el campeonato de Fórmula 1, en la que podría figurar a partir de la temporada 2028.

El fabricante de automóviles estadounidense, que participará en el ‘Gran Circo’ junto con la nueva escudería Andretti Cadillac, afirmó en un comunicado que ya ha empezado el desarrollo y pruebas de la tecnología que empleará en su unidad de potencia.

“Estamos entusiasmados de que nuestra nueva escudería Andretti Cadillac F1 estará equipada con una unidad de potencia de GM”, afirmó el presidente del fabricante estadounidense, Mark Reuss.

El anuncio se produce pocos días antes de que se celebre el Gran Premio de Las Vegas, en la meca estadounidense de los casinos, y semanas después de que FIA aprobase la Expresión de Interés de Andretti Cadillac para competir en la categoría reina del automovilismo.

El acuerdo definitivo para la inclusión de la escudería Andretti Cadillac todavía debe ser validado por la Fórmula 1. Algunos de los actuales equipos de la F1 han manifestado su oposición a la ampliación, porque reducirá la cantidad de dinero que reciben por su participación en la competición.

De aprobarse finalmente la participación de Andretti Cadillac, GM se convertirá en el séptimo constructor de motores de F1, junto con Mercedes, Ferrari, Honda, Renault, Ford y Audi. Estos últimos ya han anunciado que participarán en el ‘Gran Circo’ a partir de la temporada 2026.

“Con nuestra amplia experiencia en ingeniería y competición, estamos seguros de que desarrollaremos una exitosa unidad de potencia para la competición y situaremos a Andretti Cadillac como un verdadero equipo oficial. Competiremos con los mejores, al mayor nivel, con una pasión e integridad que ayudará a elevar el deporte para los aficionados de todo el mundo”, añadió Reuss.

Michael Andretti, hijo del campeón mundial en 1978, Mario Andretti, está ilusionado con llevar sus triunfos en IndyCar y Fórmula E a la F1 y obtener un lugar para un equipo estadounidense en el ‘Gran Circo’. ¿Lo conseguirá de aquí a 2028?

The GM PU will be a strong addition to @F1.

We are proud the Andretti Cadillac partnership will make this possible. Our commitment to excellence will not be taken lightly as we continue planning to enter F1 as soon as possible and, in 2028, Andretti Cadillac will compete as a…

— Michael Andretti (@michaelandretti) November 14, 2023