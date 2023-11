"Que venga un F1 me tiene loco": Pableke, influencer mundo motor alucina a horas del Red Bull Showrun

El influencer del mundo motor, Pableke, quien ha viajado junto a Red Bull a diferentes eventos de Fórmula 1, espera el rugir del RB7 por las calles de Santiago en el marco del Showrun,

Restan solo horas para que el Showrun de Red Bull, evento internacional que trae hasta Chile el monoplaza RB7 de Sebastian Vettel, campeón de la Fórmula 1 en 2011, comience a rodar y a deslumbrar al público chileno en la capital de nuestro país.

Un espectáculo que contará con su segunda versión (bajo el nombre de Showrun) y que espera impresionar, impactar y sobre todo, empapar al público chileno con el mundo del ‘Gran Circo’, reconocido como el mejor campeonato de motor en todo el planeta.

Mientras se espera por ver el potente monoplaza deslizarse por las calles de Santiago, existe un influencer chileno que delira con la F1, Pablo Hernando Jiménez Díaz, más conocido como ‘Pableke’, quien ya ha estado presente en los preparativos para el Showrun y será un gran anfitrión en el evento motor.

En conversación con BioBioChile, Pablo, detalló como comenzó ese amor por el deporte tuerca y su vínculo con la marca Red Bull, la misma que genera esta instancia para que Chile conozca y se inserte en la cultura de la F1.

En sus palabras, ‘Pableke’ detalló que “con un compañero de colegio, éramos adictos a los autos, a los prototipos y ahí fue que dije ‘esto es lo que me gusta’, y desde ahí en adelante la pasión fue creciendo”.

“Comencé a hacer registros de vehículos, de carreras y lentamente comencé a hacerme conocido, hasta que hace como 3 años me volvió amigo de la marca Red Bull y siempre me consideran para todo los eventos, pero para el de Fórmula 1, del que no se había hablado mucho, siempre me consideraron”, indicó.

“Que venga un F1 a Chile me tiene vuelto loco”

“Gracias a ellos he podido estar en el GP de Austria (circuito Red Bull Ring), fui al Gran Premio de México. Es por eso que cuando hay algo relacionado con autos me incluyen y bueno, yo les dije ‘chicos, para lo que ustedes quieran y necesiten, cuenten conmigo por qué que venga un Fórmula 1 a Chile me tiene realmente vuelto loco”, sentenció.

Por otra parte, también charló de como ve el recibimiento que la gente le dará a la visita del RB7 y el evento de Showrun de Red Bull a Chile, tomando en consideración que la última vez que vino al país fue en 2012.

Con relación a esto, ‘Pableke’ aseguró que “creo que el recibimiento será espectacular. Desde la última vez que vino el Showrun fue en 2012 y la verdad es que la pasión por la Fórmula 1 ha cambiado. Yo me acuerdo que en ese año (2012) fui como público y estaba lleno, no me quiero ni imaginar lo lleno que va a estar ahora”.

“Creo que la gente va a poder disfrutar del sonido de este auto, además de todas las actividades que estarán al costado de la ruta y se van a sorprender bastante”, indicó.

Así también, reveló que intentará dar algunas ‘sorpresitas’ en el evento. Así lo confesó al detallar que “estaré creando harto contenido para las distintas redes sociales. Voy a tratar de ver si puedo conducir algún auto de entre tiempo -por así decirlo-, pero todavía no hay nada seguro, ya que hay que seguir un par de protocolos”.

Por último, quiso hacer un llamado al público que asistirá al magnifico evento motor al expresar que “como tips les diría que lleguen temprano, con alguna sombrilla porque el sol estará caótico ese día, que disfruten el evento porque es gratuito, que se porten bien porque al final esto nos da para poder seguir creando más eventos Motorsport”.

Cabe destacar que el evento es apto para todo público y la entrada es completamente liberada, pero también se puede seguir en vivo y en directo en BioBioTV.