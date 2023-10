Reencuentro con Iván Zamorano y golazo a Verstappen: la ’pichanga’ del anfitrión Checo Pérez en México

Admiración y respeto entre dos cracks. Más de una vez, el reconocido piloto de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, ha dejado a claro que tiene a un solo ídolo en el deporte: Iván Zamorano. En esta ocasión, hasta con gol a Verstappen incluido, no fue la excepción.

Este miércoles 25 de agosto, en tierras aztecas se llevó a cabo el evento De la Pista a la Cancha, instancia donde el corredor de Fórmula 1 recibió a ‘Bam Bam’ -y lo incluyó en su equipo- para disputar un partido amistoso.

Para Iván Zamorano, exdelantero y leyenda del fútbol chileno, resulta todo un honor ser un referente para ‘Checo’, tanto así, que no titubeó al identificar sus similitudes con el deportista de Red Bull Racing.

“Es lo máximo, nos parecemos muchísimo en el esfuerzo, en la perseverancia, en el hecho de trabajar para cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Yo lo admiro muchísimo por todo lo que ha logrado y le deseamos siempre lo mejor”, dijo el otrora delantero del Real Madrid e Inter de Milán a Claro Sports.

Tras ser consultado por los motivos de su viaje, Zamorano señaló que lo hizo para estar junto a Pérez, “acompañarlo y darle mucha fuerza para el fin de semana”.

No conforme con ello, el exfutbolista y goleador de La Roja ahondó en su sentir respecto a la reconocía idolatría que el piloto azteca de Fórmula 1 siempre ha manifestado a su figura.

“Imagínate lo que significa para mí, que un piloto de la envergadura de Checo pueda decir que soy su ídolo, que lleva el 11 por mí, eso nos inspira mucho para poder cumplir nuestros sueños. Sentí mucha emoción porque ser su ídolo conlleva una gran responsabilidad. A partir de ahí me hice muy fanático de Checo y del automovilismo”, finalizó.

Volviendo a lo deportivo, el próximo desafío de Sergio Pérez es responder en casa, en lo que será la esperada fecha del GP de México, a disputarse el 29 de octubre en la presente temporada de la categoría reina del automovilismo.

Ahora, con los ánimos más dispersos, el #11 de la escudería del ‘Toro Rojo’ aprovechó de jugar un mano a mano contra su compañero de equipo, Max Verstappen. Aprovechando su ‘viveza’, el mexicano dejó en el piso al neerlandés para marcarle un viralizado golazo.

