PDI recupera costoso equipo fotográfico sustraído en el WRC en Chile: fue ubicado en Valparaíso

Los elementos fotográficos fueron sustraídos en la última jornada del Rally Chile Bío Bío, fecha del Campeonato Mundial que se disputó en los caminos forestales del sur del país.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Valparaíso, recuperaron una cámara fotográfica profesional y un lente, avaluados en 6 millones de pesos, los que desconocidos hurtaron a principio de este mes, desde la sala de prensa del Mundial de Rally WRC realizado en la Región del Biobío, los que pertenecen a un periodista y fotógrafo que cubría la actividad deportiva.

El jefe de la unidad especializada, subprefecto Pablo Cuadra, informó que mediante una serie de diligencias, se determinó que los equipos se encontraban en la ciudad de Valparaíso, donde se intentó comercializarlos, oportunidad en que los policías realizaron análisis e inteligencia policial, dando con un ciudadano chileno de 52 años, el que transitaba por la vía pública en el sector céntrico de la ciudad, portando el lente sustraído, siendo detenido por el delito flagrante de receptación.

En sus declaraciones, el subprefecto sentenció que “una persona ajena al evento sustrajo desde la sala de prensa una cámara profesional con su respectivo lente fotográfico. Por lo anterior, personal de la brigada especializada y en virtud al antecedente de la investigación, se logró establecer que dichas especies se estaban siendo comercializadas en la ciudad de Valparaíso”.

“De esa manera, se logró detener en la vía pública en el sector céntrico de la comuna al imputado chileno de 52 años quien ya tenía antecedentes por delitos flagrantes de receptación”, sentenció.

Posteriormente, se recuperó la cámara fotográfica, además de la suma de $265.000 en billetes de $5.000 falsificados.

Por su parte, la víctima del robo habló con BioBioChile y afirmó estar “muy agradecido por el trabajo de la Policía de investigaciones por recuperar mi equipo. La verdad pensé que ya no los iba a recuperar, que estaban perdidos, pero el gran trabajo de los profesionales de la Policía, permitió que recuperara mi equipo de trabajo“.

“Ahora estoy más feliz, tranquilo y esto me permite poder volver a trabajar. La verdad lo veía muy lejano. Lo mejor es que el equipo está en muy buenas condiciones, no le falta nada y eso me alegra mucho más”, finalizó.

Por instrucción del fiscal de turno, el detenido pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.