Todo mal para ’Checo’: revelan que Red Bull rechazó petición del mexicano para mejorar su vehículo

Un nuevo revés aseguran que está viviendo Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull en una temporada que comenzó de la mejor manera para el mexicano, pero que con el correr del calendario se fue diluyendo y complejizando para el tapatío que ha sido fuertemente opacado por la figura de Max Verstappen.

Si bien el oriundo de Guadalajara comenzó con todo la temporada, obteniendo muy buenos resultados en las primeros 5 fechas de la Fórmula 1, el resto de la campaña ha sido problema tras problemas para el ’11’ de la escudería de la bebida energética y ahora, apuntan a que desde el propio equipo le han negado una petición para la recta final.

Resulta que según informaciones del medio alemán Auto Motor und Sport, ‘Checo’ solicitó mejorar su monoplaza para los últimos 5 Gran Premios de la F1, volviendo a la configuración de su auto que utilizó en las primeras carreras, para volver a ser competitivo, pero el equipo le habría negado la solicitud.

En medio europeo aseguran que la respuesta de Red Bull fue “ningún equipo lleva dos coches diferentes”.

Una fuerte negativa para el mexicano, quien pretendía volver a liderar en los eventos de la F1 que restan, pero lamentablemente tendrá que remar contra la corriente para sellar una campaña en donde los resultados le fueron muy esquivo tras las 5 primeras carreras en donde conquisto 2 GP (Arabia Saudita y Azerbaiyán).

